健康邨減價一成 低市價5%沽

早前公營房屋屢錄破頂成交，但近日部分業主叫價則回軟。中原分區營業經理施長達表示，健康邨康勝閣高層F室，實用面積471方呎，2房間隔，原業主最初叫價560萬元放盤，期後減50萬元或9%，以510萬元（未補地價）售出，實呎10828元，成交價低市價約5%。施續指，原業主於1997年7月以205萬元（未補地價）購入，持貨22年，帳面獲利305萬元或1.5倍。

海欣2房790萬略低市價沽

另一邊廂，亦有個別業主擴大議價空間。中原分區營業經理蔡偉明表示，青衣海欣花園3座高層A室，實用面積544方呎，屬2房間隔，原業主最初叫價850萬元放售，其後與買家商議後，新近減價60萬元或7%，以790萬元沽出，實呎14522元，稍低於市價成交。原業主於2000年以232.98萬元購入，持貨19年，帳面獲利557.02萬元，物業期內升值約2.4倍。

白居二客388萬入市天富苑

同時，天水圍居屋天富苑新近有2房戶以388萬元未補價沽出。祥益地產高級區域經理黃肇雯表示，天富苑L座中層8室，實用面積506方呎，屬2房間隔，原業主由叫價420萬，減價32萬元或7.6%，以388萬元（未補地價）獲區內「白居二」客承接，實呎7,668元，成交價略低於市價。原業主2001年以66.1萬（未補地價）購入，持貨18年，帳面獲利321.9萬元或近5倍。另市場消息指，東涌裕東苑E座低層9室，實用面積646方呎，採3房間隔，以未補地價495萬元獲「白居二」買家承接，實呎7,663元。原業主1997年8月以89萬元一手買入（未補價），帳面獲利406萬元或4.6倍。