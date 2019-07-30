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十大屋苑連續兩月險守百宗 一半屋苑呎價回軟 太古城按月跌近7%

【明報專訊】本月因新盤開售搶客，加上社會氣氛惡化影響下，令二手交投持續橫行，十大屋苑預料本月全月約有115宗成交，與上月相若，已是連續兩個月每月僅約百餘宗水平。些外，成交呎價亦開始回落，十大屋苑更有一半呎價回軟，當中以鰂魚涌太古城跌幅最多，平均實呎20,862元，按月下跌約6.8%。

明報記者 張允亭

《逃犯條例》修訂引起的連串風波，上周更發生元朗暴力事件，令局勢急轉直下，令本月二手交投維持低水平。市場統計，全港十大屋苑二手交投量繼上月跌至全年新低後，本月依然維持低位水平，至昨日本月合共暫錄106宗成交。港島區方面，3個大型屋苑均僅錄個位宗數成交， 其中鴨脷洲海怡半島暫錄6宗，較上月全月下跌逾四成，鰂魚涌康怡花園錄得3宗成交，亦按月下跌五成，為本月十大屋苑中成交量最低。

嘉湖冰封一周終錄減價成交

至於港島龍頭屋苑太古城，至今暫錄9宗成交，惟平均實呎20,862元，卻低於上月22,379元。中原區域營業董事張光耀表示，成交呎價下跌主要原因與本月成交的單位位置及戶型有關。

此外，受修例風波升級影響，過去一周多個屋苑交投更現冰封狀態，除太古城外，鴨脷洲海怡半島、荔枝角美孚新邨及天水圍嘉湖山莊，過去一周亦未有錄得成交。不過，嘉湖山莊昨日終「破冰」。市場消息指 ，嘉湖山莊景湖居2座低層D室，實用面積547方呎，3房間隔，原業主最初以600萬元放售，終減價20萬元或3%，並以580萬元售出，實呎10,603元。原業主於1998年7月193萬元購入，帳面獲利387萬元或兩倍。

東涌下半月交投大減四成

個別地區二手交投亦明顯下跌，其中東涌區本月下旬二手成交量明顯放緩，由上半月錄得21宗成交，至下半月大減四成至12宗。中原分區營業經理王英堂表示，受社會氣氛影響，區內睇樓量及成交量相告下跌，有部分業主擴大議價空間，或減價放售，止賺離場。其中東涌映灣園1座高層F室，實用面積495方呎，2房間隔，原業主今年5月叫價750萬元放售，最終累減114萬或15%，以636萬售出，實呎12,848元，成交價較市價略低約5%。原業主於2009年以213.8萬元，持貨10年，帳面獲利422.2萬元或近兩倍。

另外，亦有個別屋苑交投回升，其中上月僅得1宗成交的藍田麗港城，本月回升至4宗，惟平均實呎15,095元，則按月微跌3.9%。另將軍澳新都城本月成交量靠穩，平均實呎17,347元，按月微跌2.1%。

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