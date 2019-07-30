湯文亮：這個世界是「連輕人」的

我問連輕人今次點解玩到咁激，他們話睇唔到將來，大學畢業後5年至10年，如果沒有父母資助，一定買唔到樓，他們覺得這個政府不稱職，沒有積極解決樓宇供應問題，只用辣招敷衍市民，雖然在人生四大訴求「衣食住行」，香港在「衣食行」都不錯，但唯獨是沒有辦法解決市民上樓上車問題，即使辣招推出已經10年，但樓價仍然沒有下跌迹象，這亦是他們要求林鄭下台的原因，《逃犯條例》對他們基本上沒有影響。不過，《逃犯條例》等如對方軍旗，如果不成功奪取不能說贏得最後勝利。

已贏八成 宜早收勝利果實

我以賭徒的身分對連輕人說，他們已經贏了80%，不要為了全勝而將所有東西都押下去，林鄭其實是他們的護身符，林鄭下台，下任特首在沒有包袱的情况下重推《逃犯條例》的機會更大，他們便會由80%勝利變全輸，不如畀幾年時間林鄭搞好以房屋為首的民生問題，如果搞唔好，她一定冇得連任，至於林鄭會不會以「壽終正寢」作為緩兵之計，在任內重推《逃犯條例》，老實說我亦不敢肯定，但如果林鄭重推《逃犯條例》，我會與連輕人一起上街抗爭，現在，連輕人不如先收取勝利的果實。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]