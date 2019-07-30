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湯文亮 敢說反話

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湯文亮：這個世界是「連輕人」的

【明報專訊】有老友話我冇吉士，唔夠膽好似石Sir發表「打仔論」，是不是寧得罪拉登，勿得罪連登，驚連登仔起我底，搞到我家無寧日，老友打橫嚟講。首先，我不認同他們是連登仔，他們應該被稱為「連輕人」，連儂牆下的年輕人，如果毛澤東仍在世，他可能會話這個世界是連輕人的，他們做了很多我們不敢做的事，如果不是這些連輕人，「逃犯條例」早已通過，市面可能會很寧靜，但金融那邊的風暴就會比現在大得多，至於石Sir，他是前輩，我不敢說對或錯，但他做了一件我不敢做的事，就是替別人教仔。其實，在社會上又何止石Sir教人教仔，那些銀髮族長者，竟然去遊行支持連輕人以暴力抗爭，不但是替人教仔，甚至叫別人的子女「去送死」，現在社會已經「立立亂」，大家都不知怎樣解決，盲目的支持反而令矛盾加深，事情更難解決。

我問連輕人今次點解玩到咁激，他們話睇唔到將來，大學畢業後5年至10年，如果沒有父母資助，一定買唔到樓，他們覺得這個政府不稱職，沒有積極解決樓宇供應問題，只用辣招敷衍市民，雖然在人生四大訴求「衣食住行」，香港在「衣食行」都不錯，但唯獨是沒有辦法解決市民上樓上車問題，即使辣招推出已經10年，但樓價仍然沒有下跌迹象，這亦是他們要求林鄭下台的原因，《逃犯條例》對他們基本上沒有影響。不過，《逃犯條例》等如對方軍旗，如果不成功奪取不能說贏得最後勝利。

已贏八成 宜早收勝利果實

我以賭徒的身分對連輕人說，他們已經贏了80%，不要為了全勝而將所有東西都押下去，林鄭其實是他們的護身符，林鄭下台，下任特首在沒有包袱的情况下重推《逃犯條例》的機會更大，他們便會由80%勝利變全輸，不如畀幾年時間林鄭搞好以房屋為首的民生問題，如果搞唔好，她一定冇得連任，至於林鄭會不會以「壽終正寢」作為緩兵之計，在任內重推《逃犯條例》，老實說我亦不敢肯定，但如果林鄭重推《逃犯條例》，我會與連輕人一起上街抗爭，現在，連輕人不如先收取勝利的果實。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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