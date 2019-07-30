經濟
王俊騏 理財專題

投資策略

下一篇 上一篇

Premia Partners管理合伙人蔡瑞怡：越南可複製中國增長故事

【明報專訊】本港政局持續動盪，連帶港股也低迷，恒指連跌兩日挫逾400點，市場未見明朗下，投資者或可放眼其他市場。資產管理公司Premia Partners早前推出本港首隻追蹤MSCI越南指數的ETF，管理合伙人蔡瑞怡表示，越南的發展模式與昔日中國有不少相似點，人口數量達到1億，內需同樣強勁，相信有望複製中國的經濟增長，為值得留意的高增長投資機會。她估計越南有望在未來2年加入MSCI新興市場指數，將猶如A股「入摩」般帶動資金流入，成期後越南股市的主要動力，但也認為中美貿易戰帶動企業遷廠到越南，為一個十年的故事，形容現時只是口頭上的機會。

蔡瑞怡認為，隨着中國經濟放緩，資金開始放眼其他新興國家，而東盟為特別大亮點，經濟增長速度仍較快，反觀其他如南美國家都有不同挑戰。而當中越南就如10年前的中國，人均GDP水平約2000美元，她認為越南可複製中國增長故事，人口約1億也不少，內需增長同樣強勁。她續稱，對比普遍北亞地區面對人口老化問題，東南亞人口包括越南的組成仍是較年輕，有利經濟發展，並有助消費行業快速增長。

生產鏈轉移剛開始

近期市場提到越南，普遍都與中美貿易戰有關，認為越南可漁人得利。蔡認為，中美貿易戰的確帶來投資越南機會，但暫時只為「講嘅機會」，真正導致生產鏈由中國轉移到越南只是剛剛開始，尚未反映出來。她續稱，遷移供應鏈為十年以上的故事，由買地、建廠到招聘，即使非常有效率也要一至兩年內完成，故認為動力不在於此。她相信真正動力在於隨生產線開始轉移，初期人手招聘會增加，就業會提升，並如中國1980至1990年代時期，隨大量工廠開始投產，吸引不同人前往廣東省，屆時相關經濟活動便會增加。而貿易協議如跨太平洋伙伴全面進步協定（CPTPP），還有越南與加拿大、日本和歐盟等簽下的雙邊協議，所帶來的減稅影響，才是最快可以反映。

蔡又稱，隨着越南政府期望吸引外資，也推出新措施減低投資風險，包括如1990年代末中國政府把一些國企上市，外資限制也會開始降低。故她預料大型指數公司如富時等，會逐步把越南由邊境市場（Frontier）提升到新興市場指數，吸引跟蹤指數的外資流入，猶如A股「入摩」之路，預料或可在兩年內正式加入新興市場指數，這會成未來數年股市的一大動力。

市場資金集中 高位入市風險大

然而，她也提醒越南為新興市場成員，流動性不及其他國家，並有外資管制類近A股，一些重點行業設限制。還有，她稱外國投資者在越南市場可投資項目較小，如有較大資金流入勢推高價格，同時意味高位入市風險更大。她亦坦言，最擔心一波資金流入越南股市後，升勢甚急，但所幸現時市况尚算穩定，而MSCI越南指數由年初至6月累升了8.6%，跑輸MSCI香港指數的16.76%。

外匯因素也會影響新興市場表現，特別近年不少新興國家匯率波動甚大，如土耳其里拉今年再見大幅貶值。她稱越南政府現設匯率機制，穩定越南盾波幅於2%，類似人民幣的上下限管制，也令股市趨向穩定。她又稱，資金大量流入或流出確會令市況較波動，故旗下越南ETF選用MSCI越南指數追蹤，皆因認受性和對股票流動性要求較高；而指數包含16隻大型股，以房地產行業為主，並多為綜合集團猶如香港的長和系，還有金融和消費相關公司。

王俊騏 明報記者

[王俊騏 理財專題]

上 / 下一篇新聞

恒指曾挫452點 港澳辦記招後收窄 港鐵收租零售股全線下跌
恒指曾挫452點 港澳辦記招後收窄 港鐵收租零售股全線下跌
屈臣氏：7月港生意雙位數下跌
屈臣氏：7月港生意雙位數下跌
TVB外牆現黑白直幡 李寶安電郵：嚴肅追究
TVB外牆現黑白直幡 李寶安電郵：嚴肅追究
中壽盈喜 料上半年純利升逾倍
中壽盈喜 料上半年純利升逾倍
長實中期純利料增七成 大行重申買入
長實中期純利料增七成 大行重申買入
PayMe擬降信用卡增值上限至2000元 連接「轉數快」 料省開支轉攻商戶合作
PayMe擬降信用卡增值上限至2000元 連接「轉數快」 料省開支轉攻商戶合作
碌卡增值儲分 要分散不同錢包
碌卡增值儲分 要分散不同錢包
花旗推手機App 主打繳費同時賺積分
花旗推手機App 主打繳費同時賺積分
3行救錦州行 分析：紓困不接管 官方新招
3行救錦州行 分析：紓困不接管 官方新招
沽空機構狙擊中資股 轟南方能源上市造假
沽空機構狙擊中資股 轟南方能源上市造假
華融6億港航貸款 蝕讓予第三方
華融6億港航貸款 蝕讓予第三方
「街市偉」等5董事遭譴責 港交所：無盡力遵守上市規則
「街市偉」等5董事遭譴責 港交所：無盡力遵守上市規則
星展上半年多賺12% 純利創新高
星展上半年多賺12% 純利創新高
中國車市萎縮 福特母公司PSA打擊大
中國車市萎縮 福特母公司PSA打擊大
特朗普再施壓 「小幅減息不夠」 聯儲局前主席耶倫支持減1/4厘
特朗普再施壓 「小幅減息不夠」 聯儲局前主席耶倫支持減1/4厘
歐盟傳撤部分准入權 加拿大新加坡等5國遭殃
歐盟傳撤部分准入權 加拿大新加坡等5國遭殃
涉嫌操縱匯率 巴克萊等遭索償96億
涉嫌操縱匯率 巴克萊等遭索償96億
張兆聰：領展嚴重超賣趁低收集
張兆聰：領展嚴重超賣趁低收集
黃耀宗：環球股市估值偏高 將逢高減持
黃耀宗：環球股市估值偏高 將逢高減持
李浩德：買馬鞍山鋼鐵 輸粒糖贏間廠
李浩德：買馬鞍山鋼鐵 輸粒糖贏間廠
張兆聰：ASM太平洋博行業復蘇
張兆聰：ASM太平洋博行業復蘇
金曹：8月波幅勢擴大 可達1700點
金曹：8月波幅勢擴大 可達1700點
技術取勝：中升下一阻力位23元
技術取勝：中升下一阻力位23元
周顯：損害既得利益層 Libra注定失敗
周顯：損害既得利益層 Libra注定失敗
湯文亮：這個世界是「連輕人」的
湯文亮：這個世界是「連輕人」的
十大屋苑連續兩月險守百宗 一半屋苑呎價回軟 太古城按月跌近7%
十大屋苑連續兩月險守百宗 一半屋苑呎價回軟 太古城按月跌近7%
健康邨減價一成 低市價5%沽
健康邨減價一成 低市價5%沽
Napoli特色戶3980萬 創PARK YOHO新高
Napoli特色戶3980萬 創PARK YOHO新高
獵苑重新招標 逾八成業權意向價6億
獵苑重新招標 逾八成業權意向價6億
內地客2.3萬租囍匯開放式戶
內地客2.3萬租囍匯開放式戶
澳門基金18億放售柏廷坊
澳門基金18億放售柏廷坊