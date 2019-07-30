Premia Partners管理合伙人蔡瑞怡：越南可複製中國增長故事

蔡瑞怡認為，隨着中國經濟放緩，資金開始放眼其他新興國家，而東盟為特別大亮點，經濟增長速度仍較快，反觀其他如南美國家都有不同挑戰。而當中越南就如10年前的中國，人均GDP水平約2000美元，她認為越南可複製中國增長故事，人口約1億也不少，內需增長同樣強勁。她續稱，對比普遍北亞地區面對人口老化問題，東南亞人口包括越南的組成仍是較年輕，有利經濟發展，並有助消費行業快速增長。

生產鏈轉移剛開始

近期市場提到越南，普遍都與中美貿易戰有關，認為越南可漁人得利。蔡認為，中美貿易戰的確帶來投資越南機會，但暫時只為「講嘅機會」，真正導致生產鏈由中國轉移到越南只是剛剛開始，尚未反映出來。她續稱，遷移供應鏈為十年以上的故事，由買地、建廠到招聘，即使非常有效率也要一至兩年內完成，故認為動力不在於此。她相信真正動力在於隨生產線開始轉移，初期人手招聘會增加，就業會提升，並如中國1980至1990年代時期，隨大量工廠開始投產，吸引不同人前往廣東省，屆時相關經濟活動便會增加。而貿易協議如跨太平洋伙伴全面進步協定（CPTPP），還有越南與加拿大、日本和歐盟等簽下的雙邊協議，所帶來的減稅影響，才是最快可以反映。

蔡又稱，隨着越南政府期望吸引外資，也推出新措施減低投資風險，包括如1990年代末中國政府把一些國企上市，外資限制也會開始降低。故她預料大型指數公司如富時等，會逐步把越南由邊境市場（Frontier）提升到新興市場指數，吸引跟蹤指數的外資流入，猶如A股「入摩」之路，預料或可在兩年內正式加入新興市場指數，這會成未來數年股市的一大動力。

市場資金集中 高位入市風險大

然而，她也提醒越南為新興市場成員，流動性不及其他國家，並有外資管制類近A股，一些重點行業設限制。還有，她稱外國投資者在越南市場可投資項目較小，如有較大資金流入勢推高價格，同時意味高位入市風險更大。她亦坦言，最擔心一波資金流入越南股市後，升勢甚急，但所幸現時市况尚算穩定，而MSCI越南指數由年初至6月累升了8.6%，跑輸MSCI香港指數的16.76%。

外匯因素也會影響新興市場表現，特別近年不少新興國家匯率波動甚大，如土耳其里拉今年再見大幅貶值。她稱越南政府現設匯率機制，穩定越南盾波幅於2%，類似人民幣的上下限管制，也令股市趨向穩定。她又稱，資金大量流入或流出確會令市況較波動，故旗下越南ETF選用MSCI越南指數追蹤，皆因認受性和對股票流動性要求較高；而指數包含16隻大型股，以房地產行業為主，並多為綜合集團猶如香港的長和系，還有金融和消費相關公司。

王俊騏 明報記者

[王俊騏 理財專題]