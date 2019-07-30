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周顯 投資二三事

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周顯：損害既得利益層 Libra注定失敗

【明報專訊】話說臉書、Mastercard、PayPal、Visa、Vodafone、eBay、Uber等等28家公司，一起創立Libra虛擬貨幣，這明明是一件好事，皆因這是把不受規管的虛擬貨幣市場納入正軌，但誰知卻被美國政府大力反對，理由是可能會涉及洗黑錢，對消費者權益和金融穩定構成風險等，總統特朗普也在Twitter表示這是銀行，應受到銀行法所監管。

其實，這當然是欲加之罪，用Libra來洗黑錢，其可控性怎也好過比特幣，畢竟，Libra是由臉書所控制，說它應受到銀行法監管，發個銀行牌給它，不就成了嗎？

我認為，Libra不受政府認可的真正原因，只要看它的股東結構，就可明暸：聯邦儲儲局的股東，如美國銀行、花旗銀行、華寶家族、羅富齊家族等等，一個也沒份。換言之，這是從他們的口中搶掉了肥肉，完全是損害了既得利益階層，他們又怎可能不起而反對呢？

另起爐灶 如同挑戰美元霸權

未來的虛擬貨幣，只可能是由聯邦儲備局發行，要不，就是由它的幾個主要股東參與發行，否則，根本不可能成功。大家都知道，美國霸權的很大一部分，就是美元霸權，陰謀論認為，林肯和甘迺迪兩位總統之死，都和他們有心改變聯儲局制度有關，臉書意欲跳過另起爐灶，又怎能成功呢？

[周顯 投資二三事]

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