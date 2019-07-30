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張兆聰：領展嚴重超賣趁低收集

【明報專訊】恒指昨日跌291點，收報28,106點，成交金額686億元。港澳辦昨午舉行記者會，由於《人民日報》率先連發5文，並且附以「裏應外合搞亂香港」、民陣「港獨」屬性暴露無遺等強烈字眼，市場擔心中央會就持續示威作出激烈回應，記者會召開前恒指曾跌逾400點。但港澳辦發言人楊光僅重申支持特首林鄭月娥依法施政，以及讚揚警隊「忍辱負重」，未有提及出動解放軍、港獨等敏感話題，港股跌幅即時收窄。不過，港資股普遍仍錄得較大跌幅，當中房託股跌幅較大，領展（0823）、九倉置業（1997）、冠君（2778）等跌幅介乎3％至4％，其中領展技術上已嚴重超賣，可趁低收集。

中央近期對港言論愈見鷹派，引發市場憂慮。例如上周國防部新聞發言人回應香港近日形勢稱《 中華人民共和國香港特別行政區駐軍法》的第三章第十四條有明確規定，即香港特區政府可以向中央政府請求香港駐軍協助維持社會治安和救助災害，釋出解放軍可隨時出動的信號。經過周六、日持續非法示威，《人民日報》海外版更連發5文，將民陣與港獨掛鈎。若中央將過去兩個月的示威活動定性為「港獨」，參考過去數年港獨黨派的經歷，勢將會進行全面圍堵和封殺。

港澳辦沒擺鷹派姿態 死局或現變化

中央高調擺出鷹派姿態，但港澳辦記者會卻全不是一回事，全都是一些官腔，並沒有為局勢火上加油，釋出中央欲置身事外，由特區政府自行處理的態度。雖然香港對大陸的重要性大不如前，但在人民幣仍未能自由兌換、成功國際化之前，香港還是具有無可取代的功能。

筆者仍然相信，除非警察再無能力或意願阻止示威者衝擊，又或是出現警察罷工，否則中央絕不會出動解放軍。

另外值得留意的是，港澳辦發言人沒有就成立獨立調查委員會作正面回應，這一來是涉及兩制的問題，不宜隨便發言，但也反映中央並未完全抹殺這個可能。再考慮到由香港總商會、美國總商會都先後發言支持獨立調查，事情說不定正在起變化，由死局逐漸看到少許曙光。

記者會釋放短期沽壓

說回股市，港澳辦記者會召開前全城恐慌，就連一直偏強、抗跌的房託股也大跌，反映投資者開始進入「無條件投降」階段，對香港政局徹底失去信心。結果記者會召開後也見跌幅收窄，相信部分淡倉也已選擇平倉離場。悲觀看，本周開始會有密集的抗爭活動，更有聲音呼籲發動大罷工，後市依然困難重重，但記者會可能已引發了短期沽壓釋放，昨日的低位會有一定支持力。

示威活動愈見頻密，自由行旅客料會有所減少，對於九倉置業、利福（1212）、希慎（0014）等會有較大影響，尤其是九倉置業不少收入來自分成，銷售額減少會帶來直接衝擊。但領展主要以地區民生商場為主，基本上都是收取每月固定租金，受示威影響較有限。技術上，領展14天RSI已跌穿30，過去5年每次出現超賣都是見底信號。周線圖來看，由2014年展開大升浪至今，每次跌至周線圖保歷加通道底部都見強大支持，現時處於大約87元，可候低收集。

[張兆聰 還看今朝]

相關字詞﹕港獨 民陣 港澳辦 領展

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