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經濟
2019年7月30日星期二
張兆聰 技術取勝
投資策略
恒指曾挫452點 港澳辦記招後收窄 港鐵收租零售股全線下跌
屈臣氏：7月港生意雙位數下跌
TVB外牆現黑白直幡 李寶安電郵：嚴肅追究
中壽盈喜 料上半年純利升逾倍
長實中期純利料增七成 大行重申買入
PayMe擬降信用卡增值上限至2000元 連接「轉數快」 料省開支轉攻商戶合作
碌卡增值儲分 要分散不同錢包
花旗推手機App 主打繳費同時賺積分
3行救錦州行 分析：紓困不接管 官方新招
沽空機構狙擊中資股 轟南方能源上市造假
華融6億港航貸款 蝕讓予第三方
「街市偉」等5董事遭譴責 港交所：無盡力遵守上市規則
星展上半年多賺12% 純利創新高
中國車市萎縮 福特母公司PSA打擊大
特朗普再施壓 「小幅減息不夠」 聯儲局前主席耶倫支持減1/4厘
歐盟傳撤部分准入權 加拿大新加坡等5國遭殃
涉嫌操縱匯率 巴克萊等遭索償96億
張兆聰：領展嚴重超賣趁低收集
黃耀宗：環球股市估值偏高 將逢高減持
李浩德：買馬鞍山鋼鐵 輸粒糖贏間廠
張兆聰：ASM太平洋博行業復蘇
金曹：8月波幅勢擴大 可達1700點
技術取勝：中升下一阻力位23元
周顯：損害既得利益層 Libra注定失敗
Premia Partners管理合伙人蔡瑞怡：越南可複製中國增長故事
湯文亮：這個世界是「連輕人」的
十大屋苑連續兩月險守百宗 一半屋苑呎價回軟 太古城按月跌近7%
健康邨減價一成 低市價5%沽
Napoli特色戶3980萬 創PARK YOHO新高
獵苑重新招標 逾八成業權意向價6億
內地客2.3萬租囍匯開放式戶
澳門基金18億放售柏廷坊
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技術取勝：中升下一阻力位23元
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【明報專訊】財險升破下降軌（圖）
聯想控股突破阻力（圖）
明報記者 張兆聰
[張兆聰 技術取勝]
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恒指曾挫452點 港澳辦記招後收窄 港鐵收租零售股全線下跌
屈臣氏：7月港生意雙位數下跌
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健康邨減價一成 低市價5%沽
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獵苑重新招標 逾八成業權意向價6億
內地客2.3萬租囍匯開放式戶
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