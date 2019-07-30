金曹：8月波幅勢擴大 可達1700點

量化交易非無敵 提防大戶場外部署

當然除了權指，也要參考港交所發布的期權數據、恒指引伸波幅及大市沽空金額、沽空比率，再參考過去20至30年歷史數據等等，表面上有一大堆數據支持，應是信心滿滿的，但這種量化交易並不是天下無敵的，否則天下就無窮人了。筆者回憶剛入行時，前輩便多次告戒就算有超級電腦分析了所有香港市場能夠找到的數據，也要提防兩點被大莊家欺騙：

（1）大戶明知對手及資深的投資者每天收集市場數據，所以除了在本港的現貨、期權、期貨或其他的衍生工具如牛熊證、窩輪等分散落注，也有可能不在香港下注，而是在場外控制港股的淡倉數量，盡量不令對手察覺淡倉的部署；

（2）如出現突發的政治事件，風險可以突然增加，大戶在香港市場休市時仍可繼續在場外部署，所以單看本港的成交數據仍會有盲點。

附圖是過去一星期的美股道指、納指、標指、MSCI香港及MSCI中國的走勢。見到上周恒指雖然維持窄幅28,350至28,600點區間上落，但在美國上市的MSCI香港指數卻大跌了2.42%，雖然本港投資者大都習慣看恒生指數決定大市升跌，但專業投資者很多是參考MSCI指數，如持倉持續跑贏MSCI指數，便是跑贏大市值得嘉獎，這可算是潛規則。MSCI香港跟恒生指數近期的相關系數（Coefficient）是0.81，算是有代表性的參考，跟平保（2318）相差不遠，而MSCI中國則是0.71。所以單從外圍的走勢評估，港股後市是比較弱勢的。

引伸波幅升 8月多半跌市

上周本欄指出，恒指的引伸波幅升1.6至17.67。引伸波幅的上升稍為多於恒指跌幅，表示期權莊家認為後市的波幅會擴大，以17.61推算，一個星期的一個標準差預計波幅是0.1761/52平方根=2.44%，非常神奇的恒指雖然沒有大跌，但MSCI香港上周果然跌了2.42%！今日恒指引伸波幅上升到18.72，由於期指今天結算，恒指的引伸波幅在結算前的5天會參考下月的期權成交，所以大家要留意，8月的波幅估計會明顯擴大。參考過往20年的數據，分析如下：

8月下跌概率55%，平均下跌1.03%，下跌月份則是平均跌4.58%，標準差5.19%，以28,200點推算，8月預計波幅可達1700點。今日期權部署在26,800至29,200點，大概符合下跌1700的統計數字，下方支持26,800至27,500點區間。

[金曹 期權制勝]