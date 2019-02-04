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張兆聰：ASM太平洋博行業復蘇

【明報專訊】港股下跌，恒指曾失守28,000點關口，但港澳辦發言人在記者會上發言遠沒有預期般鷹派，恒指跌幅略為收窄。港股跌勢全面，明報數據庫追蹤的31個行業中僅2個逆市上升，以市值高於50億元的股份中，55％股價低於50天線，整體市况偏弱。但跟美股一樣，科技股表現相對較佳，在友邦（1299）因香港政局緊張而遭持續拋售後，騰訊控股（0700）接棒成為支撐大市的支柱，而部分晶片股、軟件股和5G概念股表現也不錯。

騰訊緊接友邦撐起大市

過去5個交易日，恒指累計跌360點或1.26％，中港股票表現迥異，升幅最大的股份清一色是中資股，依次為騰訊、石藥（1093）、舜宇光學（2382）、吉利（0175）及中生製藥（1177），共貢獻近130點的升幅，5日升幅介乎1.2％至3.8％。跌幅最大的全是港資股，新世界發展（0017）、友邦、九倉置業（1997）、恒隆地產（0101）及信置（0083），共拖累恒指達200點，跌幅介乎4％至7.9％。

昨日港澳辦記者會沒有特別消息，傳遞出的信息大致上是請特區政府自行解決問題，絕口不提解放軍、港獨等議題。中央態度相對鴿派，但由於市場氣氛仍然審慎，港資股反彈力度暫也不應太樂觀，宜吸勿搶。暫時入市對象以相對強勢的中資股較佳。

港資股宜吸勿搶

現在一個奇怪情况是，實體經濟增加動力似乎一般，傳統的指標如製造業PMI等多低於50，就算以物流景氣指數來看，6月份較上月回落0.9至51.9，當中公路物流運價指數按月跌0.13；倉儲指數回落2.1至50.7；中國沿海（散貨）綜合運價指數平均為1040.16，按月大跌6.6。但如此文所述，新經濟行業表現不錯，騰訊、醫藥、手機設備都逆市上升。

ASM太平洋升破雙底頸線

費城半導體指數今年大幅波動過後再創新高，參考以往經驗，產銷半導體封裝設備的ASM太平洋（0522），走勢往往更為波動。2017年上半年時升幅遠遠跑贏費城半導體指數，到2018年進入下跌周期，跌勢也更加凌厲。ASM太平洋昨日升至雙底頸線，由於費城指數已新高，相信向上突破只屬時間問題，可趁每次回落吸納，博行業再次進入上升周期。

[張兆聰 數據尋寶]

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