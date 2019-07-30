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李浩德：買馬鞍山鋼鐵 輸粒糖贏間廠

【明報專訊】馬鞍山鋼鐵（0323）上周於23日發布公告稱中金將會代表寶鋼以每股2.97元提出可能強制現金要約，估計涉及金額將高達51.47億元。根據協議，安徽省國資委（馬鋼母公司）同意向中國寶武 （寶鋼母公司）無償劃轉其持有馬鋼集團的51%股權，順利成章地接收馬鋼A股45.54%的控股權益。眾所周知寶武鋼鐵集團亦是國有獨資公司，這次股權重組明顯屬行業改革所致，但當中會否有投資價值呢？

這次強制現金要約出現的主要原因，是因香港證監會裁定寶武不能寬免《收購守則》下的全面要約責任，事件較為罕見。除非寶武上訴得直或取消收購，否則這個現金要約形同一個安全邊際（Margin of Safety），要約價對股價下行作出保護，形成不對稱的收益，是個典形價值投資方案。

要約價2.97元成保護網

馬鋼上周五收市價為每股3.02元，以2.97元這個要約價作邊際，下行風險可說只有1.67%，當然大前提是寶武上訴不會成功以及該公司不會突然煞停收購馬鋼。簡單來說，如馬鋼股價於這段時間低於2.97元，股民便很有機會接納其要約，而要約條件需要約20%已發行的H股接納要約（相當於接近一個月的成交量），才會觸發這個2.97元的強制現金要約。

說了這麼久，為什麼這個價位會吸引呢？原因很簡單，馬鋼最近52周的波幅表現是2.87元至4.56元，這個要約價相當接近近期的低位。就算寶武上訴得直或取消了要約，以現時股價，相信下行的幅度亦不大，皆因早前發布公告後股價沒有大升。

基於上半年建築材料需求超乎市場預期，大摩上月亦有報告指看好建材在下半年走勢健康，認為地方政府會繼續發債支持基建資金，從而持續建材的強勢，大摩現時對馬鋼的目標價為每股4元。

6月至8月為內地鋼市的傳統淡季，根據國家統計局指出，7月中旬全國鋼市價格普遍下跌，部分主要鋼材較上期跌幅大概是0.7%。鋼材價格或許會繼續下跌，但有要約的保護，令馬鋼有投資價值。筆會將持續留意馬鋼的事態發展，繼續觀察同行的走勢，以及相關行業如內房需求、原材料價格表現。

作者為證監會持牌人士、C基金基金經理。C基金現時持有以上股票的長/短倉。以上純為個人意見，不構成投資建議。

C基金基金經理

[李浩德 深C熟慮]

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