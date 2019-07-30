黃耀宗：環球股市估值偏高 將逢高減持

核心持倉：雲計算健康護理

雲計算在5G逐步應用至商業及民用的步伐下，將引領相關技術行業進入2.0時代，相信未來數年各行業及生活應用對雲計算的需求將持續增加。雲計算為我們長線核心持倉，因此將組合15%投放於大型雲計算相關企業——First Trust雲計算ETF（SKYY.US）。另一方面，為把握中、小型雲計算企業潛在爆發力，因此將組合10%投放於中、小型雲計算相關企業——Global X 雲計算 ETF（CLOU.US）。我們相信健康護理受人口結構形成長線需求增長的投資主題，因此將組合10%投放於透過動力因子篩選出的健康護理企業——Invesco DWA 健康護理動力ETF（PTH.US）。

戰術配置：A股黃金投資級企債

中美關係回暖下，預料中國經濟增長維持在6.1%以上及人民幣不會跌破7算水平，將有助內地於建國70周年繼續「穩中求進」的發展目標；且我們較看好新經濟企業的潛在升幅，因此將組合15%投放於中國A股——華夏滬深300指數ETF（3188）。黃金價格在長、中、短線多項利好因素下，相信金價已確認中、長線技術走勢轉佳；因此將組合15%投放於黃金資產——SPDR 金 ETF（IAU.US）（2840）。隨着經濟及加息周期已在尾聲，預料資金將逐步由風險資產流入防守類資產；在企業盈利未達衰退前，優質公司企業具吸引力，因此將組合15%投放於投資級別公司債券——iShares iBoxx美元投資級別公司債券ETF（LQD.US）。最後，為強化風險管理效益，因此將組合20%靈活運用於Hull美國戰術部會ETF（HTUS.US）/ 南方東英恒生指數每日反向（-2×） 產品（7500.HK）/「界內證」。

註︰筆者所管理的基金持有相關資產

晉裕環球投資研究部首席投資策略師

[黃耀宗 ETF快遞]