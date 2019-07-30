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涉嫌操縱匯率 巴克萊等遭索償96億

【明報專訊】巴克萊、摩通、蘇格蘭皇家銀行、瑞銀和花旗5家大行，因涉及匯率操縱的問題，在英國面臨投資者的集體索償訴訟，索償金額超過10億鎊（約96億港元）。代理這起訴訟的美籍律師事務所Scott & Scott表示，這訴訟已在周一向英國競爭上訴法庭提出。

交易員聊天室交換信息操縱交易獲利

2007年至2013年期間，上述銀行的交易員以網絡聊天室交換信息，串謀操縱外匯交易，從中獲利。部分銀行合共支付超過110億美元罰款，以了結美國、英國和歐洲監管機構有關操縱外匯市場的指控。在美國針對高盛、匯控、巴克萊等銀行提出的集體訴訟獲得成功，大型投資者獲得23億美元的和解金。投資者希望在英國也可再次索償成功。歐盟委員會5月向巴克萊，蘇格蘭皇家銀行、花旗、摩通和三菱日聯金融集團合共罰款10.7億歐元。瑞銀未被罰款，這是由於它是第一個告密的機構。英國的索償訴訟，以這宗5月的裁決為核心。

此外，德銀本月早前關閉環球股票業務而展開首輪裁員後，倫敦和紐約辦事處約50名交易員在離職數周內仍可接觸到銀行系統和電郵。德銀為此展開調查，以了解客戶私的敏感數據是否被不適當取用。據悉，其中一名被裁的職員在離職後向客戶發送了450封電郵。德銀表示，被裁員工的交易系統訪問權會被即時終止。

（綜合報道）

[國際金融]

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