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歐盟傳撤部分准入權 加拿大新加坡等5國遭殃

【明報專訊】《金融時報》引述歐盟文件稱，歐盟將於本周撤銷5個國家的部分市場准入權，質疑加拿大、巴西、新加坡、阿根廷和澳洲對信用評級機構的監管不及歐盟嚴格，將取消這些國家的評級機構在歐盟的認可地位。此舉勢將加劇英國的擔憂，恐英國脫歐後，因市場准入權隨時可被撤銷，令倫敦可能無法為歐盟客戶提供長久而穩定的金融體系服務。

英國脫歐市場准入權隨時被撤

《金融時報》稱，此舉將標誌着被稱為「對等條款」（equivalence provisions）的市場准入權首次被撤銷，儘管今年早前瑞士的一些臨時准入權也被宣布失效。在歐盟的金融監管條例當中，約有40條「對等條款」，以確保非歐盟金融中心的交易平台、經紀商和其他公司在受到嚴格規管後，能為歐洲客戶服務。這些規定目前獲30多國採用。

歐盟委員會稱，對外國評級機構的決定，某程度上在監管方面開創先例。歐盟稱，與相關國家進行了廣泛對話，若它們不更新法律，歐盟將不得不取消相關「對等條款」。歐盟擬取消5個國家的部分准入權，與2013年通過的法例有關。當時美國的標準普爾和穆迪等評級機構，在敏感時刻下調希臘和葡萄牙等主權債務評級，令主權債務危機加劇。

歐盟認為，當局等了6年才採取行動，表明歐盟在限制准入方面極為謹慎。歐盟指出，在英國脫歐後，英國將無法在歐盟市場提供無縫的服務，並要依賴「對等條款」進入歐盟市場。不過「對等條款」並非歐盟向評級機構提供的唯一准入機制。另一項被稱為背書（endorsement）的措施，允許個別機構通過在歐盟設立分支機構，為其他地方的評級提供保證，從而得以進入歐洲的評級市場。

（綜合報道）

[國際金融]

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