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特朗普再施壓 「小幅減息不夠」 聯儲局前主席耶倫支持減1/4厘

【明報專訊】市場關注聯儲局周四凌晨的議息結果及中美貿易談判的進展，加上蘋果、通用汽車等接近三分之一的標普500企業公司將於本周公布季績，市場昨早段態度審慎，美股個別發展。美國總統特朗普昨再次向聯儲局施壓，抨擊目前的貨幣政策過度收緊，質疑本周「輕微減息是否夠的」。他發推文稱，歐盟和中國將進一步降低利率，並向其系統注入更多資金，促進貨品出口，相比之下聯儲局做得太少，「太糟糕了」。連不獲特朗普續任的聯儲局前主席耶倫也釋出鴿派信息，稱支持聯儲局本周將基準利率下調四分之一厘。

英新政府對脫歐強硬 英鎊28月低

此外，英國新政府對脫歐表達強硬立場，財相賈偉德透露正加緊為無協議脫歐作準備，令市場恐英國硬脫歐的風險增加，英鎊兌美元昨跌逾1%，低見1.2212，見28個月低位，昨在10種主要貨幣中跌幅最大。美匯指數昨升穿98，逼近兩個月高位。

耶倫指出，市場人士對全球經濟增長前景及通脹率偏低感到擔憂，因此輕微減息是合適的，但若非情况有變，這並非主要寬鬆周期的開始。她形容美國當前經濟表現良好，勞動力市場持續強勁，但通脹率過低。她認為，貿易衝突為企業投資帶來不確定，而聯儲局早前加息也在一定程度上導致海外經濟增長放緩，令環球經濟轉弱。她說，美國經濟「不是一個孤島」，當美國收緊政策，為世界其他地方也帶來壓力，似乎削弱了金融市場和全球增長前景。

美銀：鮑威爾或再釋鴿派信息

她表示，聯儲局讓市場做好了減息預期，這也是應該減息的理由之一。多名聯儲局官員近期紛紛放鴿（見表），市場視本周減息為事在必行。CME Group利率期貨數據顯示，交易員預期有超過七成概率減息四分之一厘，近三成概率減息半厘。

美銀的分析認為，聯儲局內部仍有部分鷹派官員可能對減息四分之一厘有異議，波士頓聯儲銀行行長羅森格倫「很可能」反對減息，堪薩斯城聯儲銀行行長喬治也「可能」反對，而芝加哥聯儲銀行行長埃文斯則可能支持更激進的寬鬆政策，儘管這情况的可能性不算太高。美銀估計，聯儲局主席鮑威爾可能會在議息會議後的記者會，加倍釋出鴿派信息，抵消聯儲局部分官員的鷹派信號。

近期多國央行轉趨更寬鬆政策

近期多國央行轉向更寬鬆的政策立場，土耳其、俄羅斯、韓國、印尼、澳洲等紛紛宣布減息。除了聯儲局，英倫銀行也將在本周四宣布議息結果。央行政策制定者等待新任首相約翰遜清晰交代脫歐路徑前，預計英倫央行將維持利率不變。由於市場不相信英倫銀行會加息，並會尋求任何藉口令寬鬆政策的影響反映在市場定價上，英鎊價格偏軟。經濟數據方面，周五將迎來非農就業數據，預計美國7月非農新增職位將回落至16萬個，失業率將維持在3.7%。

（綜合報道）

[國際金融]

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