「街市偉」等5董事遭譴責 港交所：無盡力遵守上市規則

明報記者 馬迪帆

本次港交所譴責重點，皆是圍繞奧瑪仕之前旗下一項重要資產，於澳門經營賭場業務、且一度佔其資產接近九成的希臘神話。奧瑪仕本身擁有希臘神話49.9%權益，隨後由於希臘神話將結欠其他股東貸款，透過發行新股抵債，權益被攤薄至24.8%。不過據委員會公告顯示，當時於希臘神話股東大會上有份投票贊成通過資本化的兩名奧瑪仕執董，並未向公司匯報，此後更加無法聯絡，公司其後亦董事改組。

希臘神話欠奧瑪仕逾8000萬

此後，希臘神話債務一拖再拖，隨後業務更被政府勒令關閉。根據委員會公告，希臘神話曾欠下奧瑪仕墊付款合共6357萬元，應於2010年一次性償還457萬元，此外每月再為其營運賭場支付40萬費用。然而公告顯示，希臘神話債務每年有增無減，每年多欠逾400萬元，至2016年度累積欠下8487萬元，其後希臘神話賭場所在的北京王府大飯店，早前因多次違規未有改正，在2017年已將酒店牌照歸還澳門旅遊局，賭場亦無開業安排，償債希望渺茫。

核數師連續8年對財報不發表意見

逾千萬債款難以收回，奧瑪仕使出「帳面減值」，有意淡化壞帳。委員會公告指出，奧瑪仕於2017年一次將欠款減值逾四分之三，減值後負債額僅餘2610萬元，同時對希臘神話權益部分減值8.4億元，估值僅餘3.5億元。不過減值欠說服力，當年核數師開元信德會計師事務所就此部分減值及帳面結餘發出不發表意見聲明。

事實上，由2010年度計起，核數師已連續8年以希臘神話財務資料及有關債務審核證據不足為由，對奧瑪仕財報發出不發表意見聲明。資料顯示，最終奧瑪仕於今年以38,000元代價，將其於希臘神話的股權出售。

要求參加培訓 無其他處罰

委員會指個案違規情况嚴重，由於董事對公司的財務報表編制負有責任，奧瑪仕及有關董事有非常充足的時間去解決相關財務問題，卻未有成效，因此予以譴責。除譴責聲明外，5人只是被要求參加培訓，並未有其他處罰。公告顯示，委員會要求五人於90日內，完成由認可課程機構所提供的有關《上市規則》及董事職責的20小時培訓，其中須包括不少於4小時有關董事職責及企業管治的培訓。而五名奧瑪仕董事只需再向上市部提供由培訓機構發出的書面證明，今次制裁就已「萬事大吉」。