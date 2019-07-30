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華融6億港航貸款 蝕讓予第三方

【明報專訊】華融國際（0993）昨日發公告表示，將以約3.7億元作價，出售借給香港航空母公司的6億貸款予第三方，預計將在今年8月26日或之前完成交易。根據公告披露，該筆港航貸款截至今年6月30日的帳面值已減值至3.5億元。

作價3.7億 料下月26日完成交易

今次交易買方為開曼群島註冊公司 China Jinxin Finance Inc.，背景不明。華融稱出售貸款之主要理由為改善集團的現金流及提供一次性現金，同時優化集團投資組合並降低投資風險。上述貸款是在2017年9月8日，華融與港航母公司 HKA Group Holdings Company Limited 訂立貸款協議。根據當時協定，華融向港航提供金額相等於6億港元定期貸款，並按年利率6厘計息，惟在到期日後未有按約定償還。

華融：改善集團現金流 優化投資組合

事實上，港航本身近月亦屢受財困消息影響，今年2月初遭澳門國際銀行入稟高等法院，追討港航於2018年12月一筆2000萬美元（即約1.57億港元）的循環貸款。惟港航在一年還款期限屆滿時，僅償還約26萬美元（即約203萬港元），因此澳門國際銀行要求本港法庭下令港航償還該筆欠款及利息。

港航去年業績急速惡化，全年錄得約5.67億元虧損，單是去年下半年，港航勁蝕近8億元；同時海航拖欠港航款項高達64.7億元。因營運成本上升，營運利潤僅錄得1.12億元，按年跌91.5%，若扣除少數股東權益，股權持有人應佔虧損則為9.17億元。

相關字詞﹕壞帳 港航 華融

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