經濟
下一篇 上一篇

沽空機構狙擊中資股 轟南方能源上市造假

【明報專訊】再有沽空機構狙擊中資股，Emerson Analytics昨發報告指控，2016年中於港上市的貴州省無煙煤生產商南方能源（1573）自上市申請階段已開始造假，在2013至2018財年間的收入亦被誇大約5倍，但公司在部分財年根本並無盈利；該股上市後保持高市盈率，其控股股東徐波則透過售股及押股取得融資維持「龐氏騙局」，目前南方能源和徐波均面對財務困難，Emerson認為南方能源應被除牌。

南方能源昨申請停牌，停牌前跌2.2%，報9.73元。Emerson指，南方能源的營運均由全控附屬公司Guizhou Union（貴州優能礦業）進行，其財務業績理應與上市公司近乎一樣，不過據企業信用信息系統（ECIS）資料顯示，貴州優能2016年的收入僅佔南方能源當年表列收入的12%，2017年佔比亦僅21%。

自2013年5財年收入誇大5倍

Emerson又實地考察，發現南方能源三個煤礦2018年的實際產出僅達公司表列的產量三分之一，當中羅州煤礦已於去年8月關礦，其2018年實際產量亦僅達表列的5%﹔該煤礦2016年仍在建築階段，根本無產出，但公司申報其為2016年三大煤礦中最大產出者。

南方能源又在招股書聲稱2013至2015年間六大主要客戶貢獻其收入近四分之三，但據ECIS資料該六大客戶其中四名的總收入是持續少於公司聲稱數字。其集兩大客戶中，一名更已於2017至2018年停止經營，另一名則從未向南方能源購買無煙煤，故南方能源向該六大客戶實際銷售僅有其聲稱的16%等。集團另發公告指待刊內幕消息公告。

相關字詞﹕市盈率 招股 沽空機構 南方能源

上 / 下一篇新聞

恒指曾挫452點 港澳辦記招後收窄 港鐵收租零售股全線下跌
恒指曾挫452點 港澳辦記招後收窄 港鐵收租零售股全線下跌
屈臣氏：7月港生意雙位數下跌
屈臣氏：7月港生意雙位數下跌
TVB外牆現黑白直幡 李寶安電郵：嚴肅追究
TVB外牆現黑白直幡 李寶安電郵：嚴肅追究
中壽盈喜 料上半年純利升逾倍
中壽盈喜 料上半年純利升逾倍
長實中期純利料增七成 大行重申買入
長實中期純利料增七成 大行重申買入
PayMe擬降信用卡增值上限至2000元 連接「轉數快」 料省開支轉攻商戶合作
PayMe擬降信用卡增值上限至2000元 連接「轉數快」 料省開支轉攻商戶合作
碌卡增值儲分 要分散不同錢包
碌卡增值儲分 要分散不同錢包
花旗推手機App 主打繳費同時賺積分
花旗推手機App 主打繳費同時賺積分
3行救錦州行 分析：紓困不接管 官方新招
3行救錦州行 分析：紓困不接管 官方新招
華融6億港航貸款 蝕讓予第三方
華融6億港航貸款 蝕讓予第三方
「街市偉」等5董事遭譴責 港交所：無盡力遵守上市規則
「街市偉」等5董事遭譴責 港交所：無盡力遵守上市規則
星展上半年多賺12% 純利創新高
星展上半年多賺12% 純利創新高
中國車市萎縮 福特母公司PSA打擊大
中國車市萎縮 福特母公司PSA打擊大
特朗普再施壓 「小幅減息不夠」 聯儲局前主席耶倫支持減1/4厘
特朗普再施壓 「小幅減息不夠」 聯儲局前主席耶倫支持減1/4厘
歐盟傳撤部分准入權 加拿大新加坡等5國遭殃
歐盟傳撤部分准入權 加拿大新加坡等5國遭殃
涉嫌操縱匯率 巴克萊等遭索償96億
涉嫌操縱匯率 巴克萊等遭索償96億
張兆聰：領展嚴重超賣趁低收集
張兆聰：領展嚴重超賣趁低收集
黃耀宗：環球股市估值偏高 將逢高減持
黃耀宗：環球股市估值偏高 將逢高減持
李浩德：買馬鞍山鋼鐵 輸粒糖贏間廠
李浩德：買馬鞍山鋼鐵 輸粒糖贏間廠
張兆聰：ASM太平洋博行業復蘇
張兆聰：ASM太平洋博行業復蘇
金曹：8月波幅勢擴大 可達1700點
金曹：8月波幅勢擴大 可達1700點
技術取勝：中升下一阻力位23元
技術取勝：中升下一阻力位23元
周顯：損害既得利益層 Libra注定失敗
周顯：損害既得利益層 Libra注定失敗
Premia Partners管理合伙人蔡瑞怡：越南可複製中國增長故事
Premia Partners管理合伙人蔡瑞怡：越南可複製中國增長故事
湯文亮：這個世界是「連輕人」的
湯文亮：這個世界是「連輕人」的
十大屋苑連續兩月險守百宗 一半屋苑呎價回軟 太古城按月跌近7%
十大屋苑連續兩月險守百宗 一半屋苑呎價回軟 太古城按月跌近7%
健康邨減價一成 低市價5%沽
健康邨減價一成 低市價5%沽
Napoli特色戶3980萬 創PARK YOHO新高
Napoli特色戶3980萬 創PARK YOHO新高
獵苑重新招標 逾八成業權意向價6億
獵苑重新招標 逾八成業權意向價6億
內地客2.3萬租囍匯開放式戶
內地客2.3萬租囍匯開放式戶
澳門基金18億放售柏廷坊
澳門基金18億放售柏廷坊