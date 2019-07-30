沽空機構狙擊中資股 轟南方能源上市造假

南方能源昨申請停牌，停牌前跌2.2%，報9.73元。Emerson指，南方能源的營運均由全控附屬公司Guizhou Union（貴州優能礦業）進行，其財務業績理應與上市公司近乎一樣，不過據企業信用信息系統（ECIS）資料顯示，貴州優能2016年的收入僅佔南方能源當年表列收入的12%，2017年佔比亦僅21%。

自2013年5財年收入誇大5倍

Emerson又實地考察，發現南方能源三個煤礦2018年的實際產出僅達公司表列的產量三分之一，當中羅州煤礦已於去年8月關礦，其2018年實際產量亦僅達表列的5%﹔該煤礦2016年仍在建築階段，根本無產出，但公司申報其為2016年三大煤礦中最大產出者。

南方能源又在招股書聲稱2013至2015年間六大主要客戶貢獻其收入近四分之三，但據ECIS資料該六大客戶其中四名的總收入是持續少於公司聲稱數字。其集兩大客戶中，一名更已於2017至2018年停止經營，另一名則從未向南方能源購買無煙煤，故南方能源向該六大客戶實際銷售僅有其聲稱的16%等。集團另發公告指待刊內幕消息公告。