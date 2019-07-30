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3行救錦州行 分析：紓困不接管 官方新招

【明報專訊】內地四大資產管理公司中的中國信達（1359）和長城資產，以及工行（1398）旗下資產管理公司工銀投資日前齊齊入股錦州銀行（0416），以助該行解決流動性風險。分析認為，今次以引入戰略投資者的模式處理錦州銀行危機，比5月份由人行和銀保監以行政方式接管包商銀行，手段更為市場化，也較易令市場接受，同時亦反映錦州銀行的內部風險較可控。

工銀投資斥不逾30億入股 成第一大股東

據通告，工銀投資斥不超過30億元（人民幣，下同）收購錦州銀行內資股股份，佔該行股份總數的10.82%；中國信達亦入股6.49%，未披露作價；長城資產尚未透露收購股份數量及金額。

由於錦州銀行股權分散，完成入股後，工銀投資將成為錦州銀行第一大股東。該行於4月初因延發上年度業績而停牌，其後公司核數師安永更辭任，有傳該行出現流動性緊張。

對於引入三大戰略投資者，錦州銀行董秘孫晶接受官媒《人民網》訪問表示，引入有實力的投資者有助於完善錦州銀行治理結構及機制，在地方政府、金融管理部門支持下，該行各項業務正常辦理，同業業務亦逐步恢復正常；此外，孫晶指目前審計工作進展順利，預計8月底前可發布上年度報告。

券商：處理銀行危機手段更市場化

工行昨日收報5.39元，跌2.36%；中國信達收報1.74元，跌0.57%。花旗報告指出，是次入股由工銀投資自行處理，故不會影響母公司工行的資產負債表；報告認為，政府與其救助所有有問題的城商行，會選擇救助只是面對短暫流動性和資產質素問題的銀行，而對比包商銀行，錦州銀行的內部風險更可控，而且擁有香港上市地位和7480億元的資產。

中泰證券研究所副所長戴志鋒則認為，錦州銀行引進戰略投資的模式更市場化，若模式成功，意味着未來城商行或中小行再出現流動性困局時，可由綜合實力較強的金融機構或大型銀行通過入股方式進行接管。

相關字詞﹕流動性風險 工行 中國信達 錦州銀行

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