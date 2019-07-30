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PayMe擬降信用卡增值上限至2000元 連接「轉數快」 料省開支轉攻商戶合作

【明報專訊】近年坊間出現一批鑽研信用卡優惠的「儲分黨」，不斷「碌卡」增值電子錢包賺取現金回贈或飛行里數，近期多款電子錢包下調信用卡增值限額，匯豐旗下PayMe預告，每月增值上限由5000元將下調至2000元，惟強調日後仍支援信用卡增值，有分析認為，信用卡增值對PayMe來說成本高昂，此舉是希望鼓勵用戶轉為使用成本較低的轉數快（FPS）增值錢包。

明報記者 李哲毅

匯豐旗下PayMe昨日推出Beta測試版，上述版本將支援FPS，讓客戶增值及轉帳至銀行戶口或其他電子錢包，測試版會運行約三星期，但正式版本則未有推出日期。據現場介紹，正式發布新版後約1個月，信用卡每月增值會大削至2000元，以一般信用卡每6元簽帳可賺取1里飛行里數計，意味「儲分黨」每月賺少500里。

儲分黨每月賺少500里數

匯豐PayMe營運總監駱弘宇表示，現時約有3000個商戶接受PayMe付款，香港用戶人數約160萬，管理層未有直接透露下調信用卡限額原因，但強調日後仍會支援信用卡增值。雖然PayMe即將大削信用卡增值額度，新版用戶可以透過直接付款授權服務（DDA）或透過FPS增值轉賬到PayMe。

陳家豪：或打擊使用意欲 難與FPS競爭

香港智慧城市聯盟金融科技委員會主席陳家豪認為，PayMe此舉無疑會打擊用戶使用意欲，但用戶以信用卡增值PayMe過程中，發卡公司會向PayMe徵收交易手續費，即使用戶只增值1000元，費率2.5%，手續費便達25元。他估計，公司希望鼓勵用戶轉為使用成本較低的FPS系統，惟現時用戶可直接以FPS進行銀行轉帳，毋須PayMe等「中轉站」協助完成P2P功能，改動將不利PayMe發展。

他提到，PayMe正轉為發展P2M（個人對商戶），但公司欠缺電子支付優勢，估計PayMe要伙拍其他SVF推出一站式POS（Point of Sale，銷售時點情報系統），互相帶動流量。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑認為，PayMe一直以「另類燒錢」方式承擔「儲分黨」所產生的商戶手續費，「讓用戶賺取里數的宣傳效果好過賣廣告」，隨着PayMe用戶規模日漸成熟，公司或不希望再「燒錢」承擔信用卡手續費，故下調信用卡增值額度。他提到，現時線下電子支付競爭激烈，預料PayMe會展開更多線上合作發展P2M。

相關字詞﹕方保僑 陳家豪 信用卡 匯豐 儲分黨

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