長實中期純利料增七成 大行重申買入

美銀美林指出，長實上半年度純利增長相信主要因中港開發業務利潤理想，中港兩地利潤率分別為28%及40%。租金收入方面，該行則相信大致按年平穩，預期長實中期息每股0.51元，按年增加9%，該行又將2020至2021財年的每股盈利上調4%至8%，主要反映內地更佳的合同銷售收入。

資產大幅折讓落後同業

該行預期長實2019年全年核心盈利可增長23%，主要受益於大量的項目入帳，包括集團擁有630億元的未入帳銷售收入，當中或有500億元以上貨值可能可於全年入帳。該行又提到長實長期無推售新盤後，將在未來12個月內推出3個香港主要項目，可重塑盈利前景；以及香港以外的非地產投資可為近期本港的示威事件後帶來輕微對冲，加上目前長實的資產淨值折讓達到47%，較其他大型同行股價落後。

500億銷售或今年入帳 帶動核心增長

同時，美銀美林詳列下半年長實可推樓盤，有利盈利前景。該行指出，雖然集團於上半年香港合約銷售僅35億元，但下半年有波老道21號第一期的140億元及愛海頌的80億元樓盤推售，以及日出康城第8期的130億元樓盤將於今年底或明年初推出。內地方面，上半年合約銷售額達86億元，加上上海高•尚領域於6月中推出等。

長和料錄低增長

至於長和方面，各大行則普遍預測上半年僅錄低增長，當中高盛更直言不預期業績帶來重要驚喜，預料長和中期純利僅按年增加2%至184億元，主要因海外營運受累匯率走弱影響；並相信投資者將集中在集團管理層對於潛在釋放業務價值的意見及進度等，包括潛在分拆電訊塔資產或英國的公用資產將成為焦點。里昂則表示，將集中在長和的資金分配策略及屈臣氏中國的同店健康情况。