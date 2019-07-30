中壽盈喜 料上半年純利升逾倍

公司於公告中解釋，中期業績增長強勁主要受惠於中國財政部及國家稅務總局於今年5月29日所發布的《關於保險企業手續費及佣金支出稅前扣除政策的公告》。根據文件當中的新稅法，保險企業相關手續費及佣金支出，惟不可超過全年保費收入的18%，可在計算應納稅中扣除，因此公司去年度應繳企業所得稅減少約51.54億元。另一邊廂，A股股票市場大幅上漲亦帶動公司利潤有所增長。

價量齊跌 理文造紙發盈警

另一內地保險公司新華保險（1336）同樣發盈利預增，上半年淨利潤按年增加80%，預計增加約46.39億元，上半年扣除非經常損益的淨利潤則按年增加約45%。

理文造紙（2314）昨日則在收市後發盈警，指初步預期上半年純利較去年同期跌43%，跌幅主要由於集團產品銷售量和售價下跌，以及集團邊際利潤下滑所致。

中國人壽昨日收市報20.15港元，跌1.7%；新華保險昨日收報38.5港元，升0.13%；理文造紙報5.01港元，跌0.2%。