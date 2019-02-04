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TVB外牆現黑白直幡 李寶安電郵：嚴肅追究

【明報專訊】周日有人在電視廣播（0511）（TVB）電視城廣播大廈外牆高處掛上四幅黑白直幡，該台行政總裁李寶安昨日向職藝員發通告，指感謝新聞部同事在這兩天香港再次經歷連串暴力衝突事件時，緊守崗位。他更就近期兩宗有人在公司範圍內張貼針對新聞部的標語，相信是有個別員工因個人政治取態而作出有關行為。他說，對於「一方面有人高舉新聞自由的旗幟，同時用盡手段打壓和抹黑無綫新聞，雙重標準，我們堅決反對」。

指個別員工因政治取態干預新聞部

TVB發言人回覆本報查詢時表示，確定該台有發出上述通告，但是沒有其他補充。該公司股價昨日逆市靠穩，收報13.3元，升0.3%。

李寶安在通告中表示，自6月示威衝突情况開始，在種種壓力下，無綫新聞一直堅守原則，不偏不倚，公正持平，如實報道，透過多角度拍攝和現場直播，讓觀眾親眼看到現場實况。特別是前線記者和攝影師，無畏無懼，日以繼夜在現場直播最新情况。

他因應個別部門員工政治取態，明言TVB絕不容許在公司內有類似行為，直接或間接干預新聞部工作，或將其政治傾向附加於工作上，公司亦絕不容忍，並謂必會嚴肅追究。他更指出，少數別有用心的傳媒及競爭者推波助瀾，目的是打壓無綫電視新聞自由。該台重申，全力支持新聞部編輯自主，公正不偏，專業報道。

相關字詞﹕直幡 李寶安 電視廣播

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