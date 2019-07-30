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屈臣氏：7月港生意雙位數下跌

【明報專訊】香港政府提出《逃犯條例》修訂後，6月至今引發多場示威活動，長和（0001）旗下香港屈臣氏董事總經理張慧屏昨日出席活動後表示，屈臣氏上半年生意理想，不過6至7月的銷售表現下跌，7月暫時按年更下跌雙位數，除了因為去年基數較高，外圍亦有不同因素，並非單一因素影響零售業，相信下半年零售行業會較為波動。

上半年網購生意額增11倍

不過她表示，香港屈臣氏有強勁店舖網絡，不斷引入獨家發售產品，加上網購平台表現理想，上半年網購生意額按年大增11倍，有信心增長可持續，冀帶動全年業務表現跑贏大市。她形容，網購不受地域及時間限制，屈臣氏已整合線上線下業務，令用戶購物更方便，消費者現時在線上線下合計的平均消費額，比單在門店消費的消費者多出6倍。另外，屈臣氏在港有逾240間分店，張慧屏預計，至今年底可增至260間店，另有一成店舖會翻新。

香港屈臣氏昨日公布，與基因測試及數碼化醫療保健公司Prenetics達成獨家合作協議，出售健康基因檢測套裝Circle DNA，顧客可於香港屈臣氏逾240間分店，以及網上商店購買Circle DNA基因檢測套裝。

推獨家基因檢測產品 攻保健市場

Circle DNA今次共推出4款家用檢測套裝，用戶下載其應用程式後，根據指引收集唾液樣本，再透過順豐速運將樣本寄回檢測中心，18個工作天後可收到125份至500份報告，視乎不同套餐而定。套餐售價由1490元至4990元不等，另有推廣優惠。張慧屏表示，下個階段將推廣至澳門，預計未來亦會推行至新加坡、馬來西亞等地區。她表示，屈臣氏從顧客大數據中，發現消費者對保健產品的興趣愈來愈大，Circle DNA為用戶提供個人化健康評估及建議，正是「預防勝於治療」，套裝預售情况不俗。

Prenetics行政總裁楊聖武表示，公司至今收集了30萬個樣本，香港樣本佔三至四成，女性相對較多，強調客人資料安全是最為重要。Circle DNA套裝同時附送30分鐘由遺傳學或健康顧問提供的電話諮詢，楊聖武解釋，顧問會根據報告，為用戶建議合適的保健方向，例如進食哪一類的保健品等。

相關字詞﹕楊聖武 基因檢測 張慧屏 香港屈臣氏 修訂《逃犯條例》 零售業 網購

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