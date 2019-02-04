恒指曾挫452點 港澳辦記招後收窄 港鐵收租零售股全線下跌

明報記者 陳偉燊

港股在28,000點失而復得，全日成交額686.2億元，較上周五稍增8.26億元。但是港股一度急挫下，亦大殺123隻介乎27,948至28,765點範圍的恒指牛證，為過去1個月以來最多。昨晚歐美市場儘管靠穩，但夜期弱勢難改，至晚上10半時由高水轉炒低水，再度逼近28,000點。至11時半報28,104點，低水2點。

夜期再低水 曾逼近28000點

港股昨日明顯受壓，收租股及零售股成重災區。收租股龍頭九龍倉置業（1997）大跌4.72%，為跌幅最大的大藍籌，收市報48.4元，見3個月低位。其他收租股如希慎興業（0014）、恒隆地產（0101）及太古地產（1972）亦跌2.04%至3.69%，連與民生消費相關的領展（0823）亦跌2.79%。受元朗襲擊事件及車長醞釀罷工影響的港鐵，股價大跌3.16%至1個月低位。

零售股跌幅更大，堡獅龍（0592）、周大福（1929）及六福（0590）分別跌7.69%、5.64%及4.97%。佐丹奴（0709）見9年低位，收報2.67元。過往在消費轉差而抗跌力甚強的餐飲股大家樂（0341）及大快活（0052）亦跌3.55%及1.15%。

大華繼顯：投資者換馬內險股

電力股及內地教育股卻成為跌市奇葩，中電（0002）、電能（0006）及華潤電力（0836）均升少於1%；教育股如新高教（2001）及希望教育（1765）大升分別10.64%及7.69%。在跌市中，13.88億元「北水」淨流入港股市場低撈，當中騰訊（0700）及建行（0939）分別獲淨買入1.67億及3.52億元。

時富金融：政治市後市難測

大華繼顯董事梁偉源表示，即使昨午港澳辦記招未有新的舉措，但是香港面對的問題始終未解決，就算未見資金明顯流出，投資者亦明顯避開本地收租及零售股，寧願買入內地保險股，暫時只能夠在28,000至29,000點之間徘徊。

時富金融優越投資服務部顧問黎永良形容，港股目前屬「政治市」，情况恐如1967及1968年的市况般難以估計。即使港澳辦記招期間港股一度反彈，但是後段追入買盤不多，甚至見有小量美資流出，他建議投資者宜做好風險管理。