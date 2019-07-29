經濟
李凱茵 退休綢繆

財富管理

上一篇

高息定存 銀債退款出路

【明報專訊】第四批銀色債券分配結果上周四出爐，未能獲得全額分配的「老友記」，將於本周開始收到退款。未能全數分配的長者，收到退款後要另尋資金出路。老友們如不喜承擔風險，不如善用銀行提供的退款優惠，又或其他的銀行定存優惠，即使及不上銀債獲包底的3厘息，也可享較一般港元定存高的年息。

撰文：李凱茵

政府上周四公布第四批銀債分配結果，5.6萬分申請中，有1.6萬份申請認購5手或以下，獲悉數分配。餘下逾4萬份申請認購超過5手的，經抽簽後有3.2萬份申請可再多獲發1手。是次銀債認購金額逾79億元，扣除30億元的發行額，即下周有49億元退款資金。除了銀債，百威亞太取消上市，同樣有大量資金回籠。加上銀行完成半年結，近期銀行不用以高息搶佔存款，港元定存息紛紛回落。不過，可留意有個別銀行提供退款或其他新開戶等高息定存優惠，適合成為長者的退款出路。

南商為眾多銀行中，少有近期調升存款息的銀行。該行新資金定期存款優惠，接受客戶以銀債或新股認購的退款資金作新資金。3個月的港元定存年息達2.3厘，7個月及12個月分別有2.25厘及2.35厘，起存為10萬港元。除了港元，老友記也可選擇作美元或人民幣存款，不過，上述各個存期的美元存款息率都只有2厘，人民幣也只有2.1厘、2.2厘及2.3厘，不及港元存款息率吸引。另外，該行也有其他外幣的兌換資金短期高息存款可選，其中紐元息口最高，7天及1個月存期息分別有8.8厘及3.2厘，加元亦分別有8.8厘及2.5厘。不過，有關優惠將於7月底到期，所以收到退款後必須盡速辦理。

南商3個月達2.3厘

工銀亞洲也有為長者的銀債退款提供定存優惠年息，存款368天有2.35厘，98天2.25厘，最低存款額為10萬元。另外，東亞客戶有新股退款，也可享港元6個月定期存款2.15厘的高息優惠。如果本身非東亞客戶，也可考慮透過成為該行新客戶而享用上述同樣優惠。

如果資金充足，可考慮開設新戶口享用銀行提供的新客戶高息優惠。招商永隆的新客戶優惠，須透過手機應用程式開戶，1個月定期存款息有5厘。開通戶口後，如使用該行的網上銀行、手機應用程式或電話銀行服務設立續期定存戶口，可享有0.3至0.5厘的額外存款息率，其中半年及12個月存期率息，可達到2.1厘及2.15厘。

永隆手機App開戶享高息

大新銀行也有類似的優惠，於優惠期內新客戶透過手機應用程式成功登記開立指定綜合理財戶口，會有3個月3厘的存款優惠。

開戶前留意戶口最低存款要求

提醒各位老友記，利用退款開立銀行戶口享用定存息率優惠前，要留意開設的指定戶口需保留多少資金才能免卻月費，否則得不償失。另外，也要留意目前愈來愈多優惠需要客戶透過電子途徑開戶或設立存款。老友記學習或使用電子銀行服務時候要小心保護個人私隱，避免使用公用電腦處理電子銀行事務。

[李凱茵 退休綢繆]

上 / 下一篇新聞

積極迎貿戰 港玩具商變陣保收入 怡高安迪：找後備供應商治標 拓更多市場治本
積極迎貿戰 港玩具商變陣保收入 怡高安迪：找後備供應商治標 拓更多市場治本
玩具配件多 廠商難搬離內地
玩具配件多 廠商難搬離內地
供應鏈格局變 貿發局料本港出口難回升
供應鏈格局變 貿發局料本港出口難回升
高盛：港政治風波對經濟基本面影響有限
高盛：港政治風波對經濟基本面影響有限
美重回寬鬆貨幣政策 中國金融將更開放
美重回寬鬆貨幣政策 中國金融將更開放
學者股神梁劍平：無懼社會動盪 堅定持有煤氣領展
學者股神梁劍平：無懼社會動盪 堅定持有煤氣領展
往績回顧：方偉昌看好招行 上周升1.38%
往績回顧：方偉昌看好招行 上周升1.38%
天達John Stopford：環球放水 增長型投資勝防守型
天達John Stopford：環球放水 增長型投資勝防守型
郭炳湘子郭基俊掌新地酒店業務 海匯酒店引凱悅品牌 策劃新形象突圍
郭炳湘子郭基俊掌新地酒店業務 海匯酒店引凱悅品牌 策劃新形象突圍
凱悅尚萃定位現代精品酒店 房價較高
凱悅尚萃定位現代精品酒店 房價較高
澳門賢盟開發遊戲平台 攻克最難認證市場
澳門賢盟開發遊戲平台 攻克最難認證市場
平台可用作實時監控 物流業適用
平台可用作實時監控 物流業適用
陳茂波：港經濟內憂外患 籲市民行動前「諗一諗」
陳茂波：港經濟內憂外患 籲市民行動前「諗一諗」
錦州行傳流動性緊張 工行信達等接股
錦州行傳流動性緊張 工行信達等接股
新城逾27億售8地產項目
新城逾27億售8地產項目
張兆聰：美股獨步全球 繼續加倉
張兆聰：美股獨步全球 繼續加倉
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：抗逆力強 工行Call 19056
金子：抗逆力強 工行Call 19056
張兆聰：長實受惠資金換馬
張兆聰：長實受惠資金換馬
蔡金強：本地股寒冬將至
蔡金強：本地股寒冬將至
保險功用隨社會轉變
保險功用隨社會轉變
楊書健：中環租金貴得有原因
楊書健：中環租金貴得有原因
李聲揚：啟德地呎價 預示地產股難有運行
李聲揚：啟德地呎價 預示地產股難有運行
謝偉銓：私人項目審批繁複 宜加快落實精簡過程
謝偉銓：私人項目審批繁複 宜加快落實精簡過程
沈永年：珠海，下一個深圳！
沈永年：珠海，下一個深圳！
黃德几：海爾電器跌勢有望喘穩
黃德几：海爾電器跌勢有望喘穩
陳政生：金邊獨家開賭 金界具優勢
陳政生：金邊獨家開賭 金界具優勢
許繹彬：不確定因素增 港股暫宜觀望
許繹彬：不確定因素增 港股暫宜觀望
央行增黃金儲備 全球持續低息 道富：今次金價升浪更健康
央行增黃金儲備 全球持續低息 道富：今次金價升浪更健康
陳增濤：Meursault最大一級園Charmes
陳增濤：Meursault最大一級園Charmes
謝紹榮：美國減息事在必行？
謝紹榮：美國減息事在必行？
龍彩霞：界內證跟窩輪大不同
龍彩霞：界內證跟窩輪大不同
高志堅：三大不明朗因素將揭盅
高志堅：三大不明朗因素將揭盅
林少陽：建行料成北水追落後目標
林少陽：建行料成北水追落後目標
技術取勝：創科處上升軌之上
技術取勝：創科處上升軌之上
潘迪藍：亞洲新興市減息未必刺激經濟
潘迪藍：亞洲新興市減息未必刺激經濟
蘇沛豐：三一國際驚喜未完趁機吸
蘇沛豐：三一國際驚喜未完趁機吸
李順威：減息被消化 股市上升空間減少
李順威：減息被消化 股市上升空間減少
劉思明：科技消費強勢 本地概念超賣
劉思明：科技消費強勢 本地概念超賣
何啟聰：高位續回軟 友邦Call 18879
何啟聰：高位續回軟 友邦Call 18879
瑞銀亞洲：騰訊挑戰380元 留意購17244
瑞銀亞洲：騰訊挑戰380元 留意購17244
摩根大通亞洲：新推恒指界內證 上下差距1萬點
摩根大通亞洲：新推恒指界內證 上下差距1萬點
周顯：機構大包圍沽空垃圾股
周顯：機構大包圍沽空垃圾股
何國良：科創板未為A股帶來壓力
何國良：科創板未為A股帶來壓力
張佩儀：外匯兌換差異大 旅遊要留神
張佩儀：外匯兌換差異大 旅遊要留神
王弼：特首應「虛君化」化解危機
王弼：特首應「虛君化」化解危機
曾淵滄：中美談判不妨樂觀一點
曾淵滄：中美談判不妨樂觀一點
湯文亮：過去3至4年供應沒9.3萬伙
湯文亮：過去3至4年供應沒9.3萬伙
陳永傑：同是實物 物業勝黃金
陳永傑：同是實物 物業勝黃金
廖偉強：怨氣來自恐懼
廖偉強：怨氣來自恐懼
布少明：放寬按保助市民上車
布少明：放寬按保助市民上車
李志成：需求持續 樓價有力再上
李志成：需求持續 樓價有力再上
郭思治．推介股份：瑞聲科技（2018）
郭思治．推介股份：瑞聲科技（2018）
歐宸銘．推介股份：匯付天下（1806）
歐宸銘．推介股份：匯付天下（1806）
李嘉廉．推介股份：FI二南方恒指（7500）
李嘉廉．推介股份：FI二南方恒指（7500）
涂國彬．推介股份：置富產業（0778）
涂國彬．推介股份：置富產業（0778）
盧楚仁：一文看透歐洲十大隱憂
盧楚仁：一文看透歐洲十大隱憂
龐寶林：外資加碼湧中國債
龐寶林：外資加碼湧中國債
7月新盤售1320伙 按月跌16% 分析：社會不穩對一手銷情影響不大
7月新盤售1320伙 按月跌16% 分析：社會不穩對一手銷情影響不大
新地長實擬推盤 掀西九龍新盤戰
新地長實擬推盤 掀西九龍新盤戰
十大屋苑周末1成交 9個半月新低
十大屋苑周末1成交 9個半月新低
嘉湖車位月租2800元 個別回報見7厘
嘉湖車位月租2800元 個別回報見7厘
7月物業登記料6300宗 按月持平
7月物業登記料6300宗 按月持平
戴德梁行：內地商業地產次季成交額跌兩成
戴德梁行：內地商業地產次季成交額跌兩成
瑧頤 元朗精品新盤
瑧頤 元朗精品新盤
蝶翠峰呎價企穩1.2萬
蝶翠峰呎價企穩1.2萬