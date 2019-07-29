高息定存 銀債退款出路

撰文：李凱茵

政府上周四公布第四批銀債分配結果，5.6萬分申請中，有1.6萬份申請認購5手或以下，獲悉數分配。餘下逾4萬份申請認購超過5手的，經抽簽後有3.2萬份申請可再多獲發1手。是次銀債認購金額逾79億元，扣除30億元的發行額，即下周有49億元退款資金。除了銀債，百威亞太取消上市，同樣有大量資金回籠。加上銀行完成半年結，近期銀行不用以高息搶佔存款，港元定存息紛紛回落。不過，可留意有個別銀行提供退款或其他新開戶等高息定存優惠，適合成為長者的退款出路。

南商為眾多銀行中，少有近期調升存款息的銀行。該行新資金定期存款優惠，接受客戶以銀債或新股認購的退款資金作新資金。3個月的港元定存年息達2.3厘，7個月及12個月分別有2.25厘及2.35厘，起存為10萬港元。除了港元，老友記也可選擇作美元或人民幣存款，不過，上述各個存期的美元存款息率都只有2厘，人民幣也只有2.1厘、2.2厘及2.3厘，不及港元存款息率吸引。另外，該行也有其他外幣的兌換資金短期高息存款可選，其中紐元息口最高，7天及1個月存期息分別有8.8厘及3.2厘，加元亦分別有8.8厘及2.5厘。不過，有關優惠將於7月底到期，所以收到退款後必須盡速辦理。

南商3個月達2.3厘

工銀亞洲也有為長者的銀債退款提供定存優惠年息，存款368天有2.35厘，98天2.25厘，最低存款額為10萬元。另外，東亞客戶有新股退款，也可享港元6個月定期存款2.15厘的高息優惠。如果本身非東亞客戶，也可考慮透過成為該行新客戶而享用上述同樣優惠。

如果資金充足，可考慮開設新戶口享用銀行提供的新客戶高息優惠。招商永隆的新客戶優惠，須透過手機應用程式開戶，1個月定期存款息有5厘。開通戶口後，如使用該行的網上銀行、手機應用程式或電話銀行服務設立續期定存戶口，可享有0.3至0.5厘的額外存款息率，其中半年及12個月存期率息，可達到2.1厘及2.15厘。

永隆手機App開戶享高息

大新銀行也有類似的優惠，於優惠期內新客戶透過手機應用程式成功登記開立指定綜合理財戶口，會有3個月3厘的存款優惠。

開戶前留意戶口最低存款要求

提醒各位老友記，利用退款開立銀行戶口享用定存息率優惠前，要留意開設的指定戶口需保留多少資金才能免卻月費，否則得不償失。另外，也要留意目前愈來愈多優惠需要客戶透過電子途徑開戶或設立存款。老友記學習或使用電子銀行服務時候要小心保護個人私隱，避免使用公用電腦處理電子銀行事務。

[李凱茵 退休綢繆]