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蝶翠峰呎價企穩1.2萬

【明報專訊】本港社會衝突愈演愈烈，近日有蔓延各區的迹象，元朗早前發生襲擊事件，但區內二手市場則未見明顯影響。元朗二線屋苑蝶翠峰截至本月25日暫錄約2宗二手成交，成交宗數僅及上月的一半，惟成交呎價則企穩在逾1.21萬元水平。有代理指出，屋苑買家一向以用家為主，估計未來將維持價升量跌的局面。

明報記者 周綺琪

蝶翠峰交投寥寥可數，反而呎價穩步上升，從年初平均實呎10000元升至本月的12136元，升幅為兩成。中原副區域營業經理王勤學表示，蝶翠峰一直以用家主導，放盤量較少，因此成交量不多。王續稱，相信待社會氣氛轉好，屋苑呎價可升最多兩成，而個別細單位的呎價或可逼近13000元。

代理料價升量跌局面持續

利嘉閣助理分區董事黃永全表示，元朗區的衝突事件或對該區的睇樓量造成短期影響，但買家入市意欲未減，相信該區二手交投將保持平穩。

事實上，社會氣氛動盪仍無阻樓價向上，不乏名人入市、沽貨的成交。土地註冊處資料顯示，前港姐、藝人朱千雪上月以1228萬元購入跑馬地山光苑一個低層D單位連車位，單位實用面積615方呎，實呎19967元；原業主於2009年以540萬元購入，持貨10年，帳面獲利688萬元或約1.2倍。

朱千雪1228萬購山光苑

另已故中共元老、國家領導人鄧小平的外甥女栗小兵繼早前沽出西半山蔚然豪宅單位後，新近沽出東涌映灣園單位。據土地註冊處資料顯示，栗小兵（Li Xiao Bing）以私人名義持有的映灣園5座低層H室，屬實用面積956方呎套3房戶，於上月以920萬元沽出，實呎9623元；栗小兵於2016年1月以750萬元購入，持貨約3年半，帳面獲利170萬元，單位期內升值23%。

鳳德邨已補價呎售1.92萬 公屋新高

此外，資助房屋亦屢創新高。黃大仙鳳德邨紫鳳樓低層4室，屬實用面積155方呎開放式戶，於自由市場新近以298萬元易手，實呎19,226元，呎價創本港公屋自由市場新高。對上呎價舊紀錄為同邨碧鳳樓中層單位於去年6月以278萬元沽出，實呎18911元，是次成交呎價比舊紀錄高出315元或近2%。

原業主2015年10月以180萬元（已補地價）購入，持貨近4年，帳面獲利118萬元，物業升值66%。

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