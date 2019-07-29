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瑧頤 元朗精品新盤

【明報專訊】新世界（0017）旗下元朗瑧頤是繼土瓜灣瑧尚及何文田瑧樺後，該集團本年推售的第三個新盤。項目鄰近同系2014年底入伙的溱柏，主打1房戶型，會所參考中國傳統四合院設計。瑧頤自6月開售以來累售約210伙，佔項目單位總數313伙近七成。 明報記者 許碧珊

攝影 劉焌陶

位於元朗十八鄉路99號的瑧頤，屬單幢式住宅項目，提供313個單位，標準單位涵蓋開放式至3房間隔，當中以1房為主，實用面積介乎290至330方呎，伙數佔全盤44%；開放式單位實用面積由230至239方呎，共有63伙，佔全盤20%；2房單位實用面積393至437方呎，佔26%；3房單位實用面積全為577方呎，佔6%。項目另提供11個天台特色戶，佔全盤4%，實用面積290至577方呎。

發展商已開放兩個示範單位，其中2房交樓標準示範單位為18樓B1室，實用面積430方呎。玄關配有鞋櫃及全身鏡，櫃面燈位採用觸感式設計。客飯廳呈長形設計，並設有玻璃門連接露台。露台面積約22方呎，牆上裝設壁燈。開放式廚房以曲尺形設計，配備西門子電磁爐、微波焗爐及雙門雪櫃等家電。廚房亦提供組合櫃，方便存放廚具。

開放式最細290呎起

單位特別之處為浴室設有多用途鏡櫃，除了鏡面兩側有長燈外，旁邊亦設有內置電源、USB槽及聲學擴音功能，住戶可以在浴室為手機充電，並可把手機放置於鏡櫃，播放音樂時會有擴音之效。單位兩個房間方正實用，均設有落地大玻璃，擴闊景觀之餘亦增加室內透光度，主人房另設16方呎工作平台。單位大門設有三合一智能門鎖，住戶可以用門匙、指紋掃描或專屬手機程式控制開關。

發展商另開放1房示範單位，為18樓B2室，實用面積303方呎。單位浴室及廚房配置與2房相若，但1房單位廚房組合櫃另設可摺合收藏的小餐桌，櫃側上方多設一個儲物空間，住戶可靈活運用組合櫃收納生活用品。

會所洋溢中國風

項目另一賣點是採中國風的會所「頤舍」，會所連園林面積約1.5萬方呎，設計參考中國傳統四合院，各類設施圍着戶外泳池而建，並使用青磚為主要建築物料。大堂入口的「大宅門」，高約7米，闊近8米，具傳統中國豪門氣派。

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