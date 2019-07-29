7月物業登記料6300宗 按月持平

住宅登記一手升二手跌

二手私宅7月暫錄2102宗登記、涉202億元，料全月錄2600宗、涉250億元，較6月份錄得的3209宗及涉319.1億元，分別下跌19%及21.7%，估計數字將成為今年2月錄得2278宗、涉177.2億元後的5個月新低。

新盤登記GRAND MONTARA最多

中原研究部高級聯席董事黃良昇表示，6月份居屋截止申請，加上《逃犯條例》修訂爭議、啟德商業地王撻訂等一連串不明朗因素影響，以致二手交投明顯下跌。

一手私宅方面，7月暫錄1261宗、涉129.8億元，估計全月錄1650宗、涉175億元，較6月份的1066宗及涉148.5億元，分別上升54.8%及17.8%；6月份將軍澳有大型新盤開售，令一手登記企穩1500宗水平。至於最高登記宗數的新盤為會德豐（0020）將軍澳日出康城GRAND MONTARA，暫錄391宗、涉37.1億元；其次為新世界（0017）元朗瑧頤，錄得159宗、涉8.3億元。