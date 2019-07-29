十大屋苑周末1成交 9個半月新低

中原統計，十大屋苑過去周末僅錄得1宗成交，較前周末急跌6宗或85.7%，為38周、即9個半月新低。資料顯示，今年農曆新年的首個周末（2月9日及10日、即年初五及年初六），十大屋苑錄得4宗成交，即過去兩日十大屋苑的成交比農曆新年期間少。

事實上，過去兩日有9個屋苑錄得零成交，僅將軍澳新都城錄得1宗交投；9個零成交屋苑包括港島東太古城、康怡花園、鴨脷洲海怡半島、荔枝角美孚新邨、紅磡黃埔花園、藍田麗港城、沙田第一城、東涌映灣園和天水圍嘉湖山莊。

分析：焦點重回一手 二手交投偏軟

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，上周末白石角大型焦點新盤熱賣，首日全數可售單位售罄，搶去大批二手購買力，加上周末期間續有大型社會運動，令二手交投偏軟。

美聯住宅部行政總裁布少明表示，隨着上周末樓市焦點重回一手，藍籌屋苑交投相對疲弱，凍結市場購買力。

YOHO Midtown兩房748萬易手

不過，正當全城聚焦元朗局勢下，區內指標屋苑YOHO Midtown仍錄成交，中原分行經理陳彥榮表示，YOHO Midtown1座低層A室，實用面積443方呎，2房間隔，以748萬元易手，實呎1.68萬元，新買家為外區換樓客；原業主2014年以480萬元買入，帳面獲利268萬元或約56%。

中原地產分行經理雷澤麟表示，長沙灣上車盤美居中心3座高層E室，實用面積322方呎，2房間隔，以578萬元成交，實呎17,950元，成交價和呎價均創屋苑新高；原業主於1999年以118萬元購入，持貨20年，帳面獲利460萬元，單位升值3.9倍。

美居2房578萬 呎價1.8萬雙破頂

另市場盛傳資深投資者尹柏權或相關人士本月初以約1.3億元「買殼」購入的跑馬地禮頓山7座高層相連戶，有傳交易未完成，及後單位以1.59億元售出，較原成交價高22%，售價再創屋苑新高；單位實用面積2922方呎，實呎5.44萬元，惟有關消息未獲尹柏權確認。單位由海域集團創辦人葉劍波的兒子葉域等人於2003年以3128萬元購入，帳面賺1.27億元或4倍。