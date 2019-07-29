新地長實擬推盤 掀西九龍新盤戰

今年推售土瓜灣Downtown 38和屯門御半山II期兩個全新樓盤，以及上半年積極銷售餘貨而成為「賣樓王」的新地，旗下南昌站匯璽III已蓄勢待發，早前已上載樓書至物業網站，該盤提供1172伙，市場估計項目最快本周會向傳媒開放示範單位和公布銷售詳情，為今年西九龍的焦點大盤。

匯璽III已上樓書 愛海頌料短期獲批預售

匯璽III提供的高座單位，實用面積271方呎起、屬開放式戶，至最大的實用面積1515方呎，低座單位實用面積最大為2171方呎；匯璽一、二期最細單位實用面積分別為267及269方呎，樓盤預計明年7月落成，樓花期長約一年。

至於今年仍未有全新樓盤登場的長實，旗下與市建局合作發展的深水埗愛海頌，上周已表明一待獲批預售樓花同意書，擬部署8月推售；愛海頌提供876伙，主打2房、3房戶，預計2021年6月落成，樓花期近兩年。

東九啟德新發展區兩個全新樓盤，為嘉華國際（0173）發展的嘉峯匯，以及內房龍湖（0960）和合景泰富（1813）合作發展的尚‧珒溋，分別提供1006伙和667伙，即兩盤合共提供1673伙。市場估計，若上述兩盤短期內獲批預售樓花紙，亦擬於8月加入戰圈。