7月新盤售1320伙 按月跌16% 分析：社會不穩對一手銷情影響不大

明報記者 林尚民

7月大型新盤銷售活動不多，最矚目為內房佳源國際（2768）與「舖王」 鄧成波減價重推屯門「龍牀盤」菁雋344伙，以及鷹君（0041）首推大埔白石角朗濤238伙；上述兩盤銷情均見理想，菁雋只餘數伙待售，而朗濤首批即日沽清。

據統計，過去兩日新盤市場錄約292宗成交，除朗濤首批售出238伙外，新地（0016）在全城仍然聚焦早前元朗暴力襲擊事件之際，如期開售旗下元朗錦田PARK YOHO Napoli共145伙，過去兩日售約8伙，昨日售出25A座15樓D室，單位實用面積635方呎，成交價953.4萬元，實呎仍高見1.5萬元。

PARK YOHO Napoli兩日售8伙 呎價1.5萬

另香港興業（0480）愉景灣意堤，昨日以2166.8萬元售出一伙實用面積1200方呎的8座17樓A室，實呎1.8萬元。

截至昨日，7月新盤市場累錄約1320宗成交，對比今年最旺場的3月份、當月錄約2845宗大跌逾五成，但若對比6月錄約1570宗成交，跌幅則收窄至約16%。

代理：買家趁現時新盤開價克制入市

利嘉閣地產總裁廖偉強認為，去年中美貿易戰影響的是一群生意人，不少人先後減價賣樓，而現時參與社會運動的主要為年輕人，他們並非支撐樓市的主要買家；此外，未來新盤供應少，樓價會再上升，所以部分有實力買家趁發展商開價克制入市，令一手成交未有大跌。

廖續稱，8月份有多個樓盤計劃推售，相信一手成交量有機會重返2000宗以上水平，惟現時社會變數太多，最終都要視乎發展商的推盤量。

啟德1號藍塘傲加推單位招標

事實上，除了數個大型新盤準備在8月登場外，發展商亦積極推出特色戶，如中海外（0688）東九龍啟德1號I、II兩期，合共推出5伙低座單位於8月1日起招標，5伙單位實用面積1606方呎起，當中3伙複式戶實用面積達2414方呎。

另麗展（0488）、帝國合作發展的將軍澳藍塘傲，推出4個複式戶於8月1日起招標；九建（0034）西區63 Pokfulam推出8個高層單位，同於8月1日起招標。