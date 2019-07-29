李志成：需求持續 樓價有力再上

香港置業資料研究部數據顯示，2019年6月二手平均實用呎價為13,606元，較去年12月的12,506元升約8.8%。近月樓市受外圍不明朗因素困擾，中美貿易戰雖然同意重啟談判，但中美兩國之間存在深層次矛盾，並非可以立即解決，談判結果仍存變數。縱然如此，樓市需求強大，失業率亦維持於2.8%低位，以及市場預期美國聯儲局本月有機會減息，意味香港低息環境有望持續，對有意置業人士及業主均是好消息，減少了供樓要「捱貴息」的煩惱，以上因素均對樓市有支持。

預計下半年樓價有5%升幅

展望今年下半年，預計在一手空置稅影響下，發展商有機會繼續展開推盤攻勢，採取開價貼市的策略，廣吸客源，加上新居屋於下月攪珠後，預料將釋放大批居屋向隅客回流細價私樓市場，預計2019年全年一手私樓註冊宗數將達22,000宗；料將會按年彈升近四成，兼創15年新高。二手註冊量升幅預計將不及一手，全年二手住宅註冊宗數料可達46,000宗，預料按年仍錄約6.3%升幅。至於二手樓價方面，預計在新盤開價克制及市况未完全明朗下，樓價彈升幅度將收窄，預計下半年樓價仍有望錄約5%升幅，全年樓價升幅則可達逾一成。

香港置業行政總裁

[李志成]