布少明：放寬按保助市民上車

相信絕大部分人認同，理想的退休生活，其中一個重要條件是「安居」。然而，不少市民對「上不到樓」的抱怨，何談「安居」？近年樓價上升，「600萬元最高八成按保」的政策逐漸不合時宜，適逢金管局總裁一職交棒在即，新舵手在這「非常時期」接棒，維持金融穩定是首要任務。

所謂「新人事新氣象」，當局理應考慮伺機放寬按揭保險樓價上限，因時制宜靈活調整政策去幫助市民上車，藉此略為紓緩社會怨氣及躁動不安的環境。有政黨最近建議政府派錢以消民怨。反倒是一些助上車的措施更切合市民所需，要知安居樂業及為民政之根本，有更佳居住環境，或上車機會，民怨自然消減，社會也更和諧。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]