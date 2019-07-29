布少明：放寬按保助市民上車

【明報專訊】由反修例爭議引發的社會矛盾不斷加深，對香港構成一定影響，近期屢有不利消息傳出，例如啟德批出第二幅住宅地，以近127.4億元售予由三家公司合組的財團，價格甚至低於市場估值下限，較4個月前售出的毗鄰地皮亦低出約13%。此外，又有新盤突然叫停推售，令市場疑雲陣陣。不過，筆者認為現階段對樓市毋須杞人憂天。首先有新盤停售，並不代表和近期不安的社會氣氛有任何直接關係，或多或少是發展商可能有需要重訂定價及銷售策略，是次「煞停」只涉及小量單位，而且這並非屬於傳統大型的地產商，對後市的指標不大。以現時的社會環境，加上發展商對開價保守，相信短期內傾向以貼市價或低於市價開盤的機會居多。個人估計，只要未來的新盤肯貼市價或低開，市場理應有足夠承接力；至於二手業主只要肯跟隨一手走勢擴闊議價空間，又或減價放盤，促成交易亦不會有大問題，正如筆者所指，市場購買力常在，淡靜只因「唔啱價」。
相信絕大部分人認同，理想的退休生活，其中一個重要條件是「安居」。然而，不少市民對「上不到樓」的抱怨，何談「安居」？近年樓價上升，「600萬元最高八成按保」的政策逐漸不合時宜，適逢金管局總裁一職交棒在即，新舵手在這「非常時期」接棒，維持金融穩定是首要任務。
所謂「新人事新氣象」，當局理應考慮伺機放寬按揭保險樓價上限，因時制宜靈活調整政策去幫助市民上車，藉此略為紓緩社會怨氣及躁動不安的環境。有政黨最近建議政府派錢以消民怨。反倒是一些助上車的措施更切合市民所需，要知安居樂業及為民政之根本，有更佳居住環境，或上車機會，民怨自然消減，社會也更和諧。