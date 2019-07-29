廖偉強：怨氣來自恐懼

現今資訊科技發達，年輕人接觸虛擬世界時，可以按自己的意願及理想去運作，久而久之，就會脫離現實。當要重回面對現實的世界時，不期然會感到恐懼，對社會有很多不滿，結果產生極大的怨氣。由《逃犯條例》修訂所引發大型遊行，直到現時不斷發生的衝突事件，源於政府的政治智慧不足，加上社會貧富懸殊加劇，政府在財政充裕之下未能解決基層的生活需要，造成今日局面其中一重要因素。

加快土地供應 平衡市場需求

金融及地產已成為香港兩大的經濟支柱，但普遍市民卻不容易從這兩方面得到利益，尤其是房地產；由於住屋供應長期不足，導致樓市持續上升，年輕人對高樓價已產生極大的怨氣。而個別有心人明白社會不穩會導致樓價下跌，他們認為這樣就可以化解社會積聚的問題。要解決現時的問題，政府應盡快與市民對話，了解香港的怨氣根源，同時加快土地的供應，希望減少衝突。筆者眼見現時不少發展商已增加細單位的供應，務求平衡市場的需求，政府應鼓起勇氣去面對及處理這個重要課題，盡力消除市民擔心不能夠入市的恐懼，年輕人及社會的怨氣自然減少，讓香港重回平靜的生活環境。

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]