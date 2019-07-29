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陳永傑

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陳永傑：同是實物 物業勝黃金

【明報專訊】自從2008年金融海嘯爆發之後，所有主要投資工具都跌後反彈，但同是實物的物業與黃金，這11年來都有明顯回升，但港樓價遠遠拋離金價，並創歷史新高。

金融海嘯對於全球投資市場造成巨大衝擊，各種熱門投資工具也有不同程度的跌幅。由於住宅等物業與黃金同屬實物，均具有對抗通脹效用，所以可用來作比較。

港物業有升幅有租金收入

黃金在金融海嘯之後，一度下滑至每盎司716美元的低位。及後，曾經有一段日子當時得令，升勢十分誇張，在2011年8月衝上每盎司1,900美元之上的歷史高峰，舉世嘩然，比716美元低位，爆升1.66倍。後來大幅回落，今年6月升破1,400美元，見過1,439美元的近期高位。本月中旬在1,441美元附近徘徊。11年的升幅約1.01倍。黃金的缺點是沒有利息，吸引力稍稍不及同是實物的住宅等物業。以代表二手樓價的中原城市領先指數為例，在2008年12月到達低位的56.71點，比較黃金略為遲一點觸底。

進入2009年，本港樓市穩步上揚，愈升愈有，或許與美國的量化寬鬆措施有關，在2010年1月已經收復2008年的失地，升越74點。到2012年6月更升抵104點的歷高峰史紀錄，突破了1997年的最高紀錄，然後反覆揚升，屢破新高。

2019年6月底，更刷新紀錄至190.48點。過去3年多，美國曾加息9次0.25厘，去到2.25至2.5厘的現有息口水平，其間香港只將最優惠利率提升過一次0.125厘，其餘時間沒有跟隨美國加息。目前中原城市領先指數在188.94點，比11年前大升2.33倍，美國聯儲局表示有機會在稍後日子減息，相信樓價持續扶搖直上。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]

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