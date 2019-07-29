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曾淵滄：中美談判不妨樂觀一點

【明報專訊】中美兩國終於決定於7月30及31日，一連兩天在上海進行第十二輪的貿易談判，中美貿易談判於今年5月中斷，當時可以說是談判破裂，美國開始向總值2000億美元的中國產品加徵關稅，由原本的10%加到25%。

不過，中國吭也不吭一聲，就讓美國加徵關稅，沒有乞求再度召開會議談判，相反的是美國總統特朗普忍不住，在日本大阪G20高峰會議召開前，主動打電話給國家主席習近平，希望在大阪會面，會面後雙方同意再繼續開會談判。不過，習特會之後至現在，雙方才安排了7月30及31日的會談，看起來有些勉強，也難怪市場不看好這一次的談判。

我也認為這一次的談判不可能有什麼顯著的成果，但是相信還是可以讓雙方向前邁進一步，縮小差距，理由是如果彼此一點也不願意讓步，根本也沒有必要召開7月30及31日的會議。從大阪習特會至今已經一個月，彼此實際上不是沒有接觸，7月18日，中美官員通過一次電話。

近期雙方示好 料有進展

通話後，特朗普會見美國七大科技企業總裁，答應他們會放寬美國對華為的禁售令，吩咐他們盡快向商務部申請銷售許可，第二天，中國也馬上做出回應，多家中國企業開始向美國訂購農產品，並獲得中國政府批准免關稅入口，彼此都讓了一步。因此，儘管目前投資界不看好7月30日及31日的會議，我認為還是不妨以較樂觀的態度看待這次會議，儘管不可能一次過談妥問題，但是相信不會像5月那樣不歡而散。

中美貿易戰已經經過多次的談判，並曾經中斷了兩個多月，相信彼此都已經很接近摸清對方的底線，如果完全沒有讓步的可能，也沒有必要再談，就讓美國不斷地向中國產品加徵關稅，不但是向3500億美元的中國產品徵稅，而是向所有中國產品，總值6000億美元的中國產品徵稅。

受影響股票股價低迷 可小注博

至今為止，美國向中國產品徵稅沒有打垮中國，今年上半年，中國對美國的出口不但沒有減少，還有微額的增長，中國對全世界的出口，則有很不錯的6.1%增長，中國GDP增長下跌，但是仍有6.3%增長，這使到中國有條件強硬地迎接特朗普的貿易戰。打持久戰對特朗普不利，2020年是美國總統選舉年，特朗普必須交出一份成績表，如果中美貿易戰毫無戰績，拿不出新的中美貿易協議，特朗普就很難爭取到選票。

反正，中美貿易戰打了一年，受影響的股票股價都已經很低迷，也許可以投入小額資金試一試。

大學教授

[曾淵滄 滄海明珠]

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