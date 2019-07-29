張佩儀：外匯兌換差異大 旅遊要留神

時間地點：雖找換店的兌換價一般比銀行低，但旅遊要兌換的金額有限，若找換店太遠，計算車價及所需時間後或得不償失。以部分找換店為例，百年位於中環，景致於港島、九龍、荃灣有分店，對新界人而言去銀行或鄰近找換店更划算。匯豐、恒生等銀行有特別櫃員機提供外幣提款，匯率較高，但勝在24小時服務靈活方便。

電匯兌鈔：電匯指的是將外幣轉至外幣戶口，電匯價都較低，前提是須有外幣或綜合戶口存放外幣。不過需留意部分銀行在提取現金時，將收取電匯與現鈔差價。

手續費：由於兌換額不高，相比起匯率上的差距，手續費影響可能更大。普遍找換店不收手續費，銀行則可能收取數十到數百元手續費。不少銀行對有戶口的客戶免手續費，甚至對大額兌換及高級客戶提供優惠，可向銀行查詢。

當然除找換店和銀行外，情况許可時亦可考慮用信用卡簽帳，其匯率甚至會比找換店更低，不過簽帳時有機會收手續費，如Visa 及 MasterCard 就有1.95%手續費。

美國萬利理財控股有限公司亞太區總裁

[張佩儀 財女手記]