何國良：科創板未為A股帶來壓力

在過去一周，市場其中一個關注點是周初科創板正式開板。上周一共有25隻股票同步在科創板上市，好不熱鬧。上一次交易所有新板推出，已經是2009年時推出的創業板（ChiNext），所以事前已經有不少有關科創板的討論，令市場充滿憧憬。而且，科創板着重的一個重要原則：以更多市場運作原則營運。從上市申請，定價諮詢和上市交易都跟現時主要交易板不盡同。有分析因此認為，如果這種方式運行理想，有助將更多行業的最佳標準（Best Practice）推向其他交易板，實現更多的金融市場改革。在這多重背後意義下，科創板的上場吸引更多的眼球。

擺脫不了A股投資風格

當然，在筆者身邊亦有些花生友說道，雖然新板因應巿場需要而做出不少改革，但有一點不能忘記的是，會參與科創板的投資者和機構，仍然是原先市場參與者。因此，他們的投資風格，就算是換了一批不同的上市公司，仍然會顯露出原本的投資風格。

從首數天科創板的運作來看，我們確實不難發現，原有A股巿場投資風格仍然可以在科創板見到。跟A股其他板的情形相似。首先，25隻科創板股份在IPO掛牌首天，平均升幅達到140%。最好的一隻更一天升400%。由於科創板的新規定，上市首5天並沒有上下限升跌幅，因此，這無限制造就了一些投資者更進取地投入市場。如果跟10年前的創業板比較，當年的平均升幅就在106%的水平。從這一點來看，A股市場特色依然存在。而且更深一層看，由於是次IPO的定價機制是採用不設限、市場詢價的方法，但仍然出現了強勁的升幅。這可能反映公司在定價的過程中，未能完全將股東價值極大化。從這個角度看，之前在香港，有外國啤酒公司因IPO價格達不到原先的預期而暫停集資，這兩個情况反映了兩地公司在保障股東價值（shareholder value orientation）的差別，而這方面的改變可能要更多時間才可以逐步出現。當然，亦有人指出，強大的升幅可能只是來自短暫的市場行為，當價值回歸到基本因素時，才可清楚看到公司應有的價值。

盼孕育更多成功科創公司

從香港投資者角度，日前滬深港交易所已就科創板「A+H」公司股票納滬深港股通股票投資達共識，但具體落實時間仍未有，海外的投資者只可以通過QFII或RQFII的辦法參與其中。

不過，之前有說科創板可能出現A股市場分流的情况，意即市場要從其他投資抽掉部分資金到科創板去，對A股市場構成壓力。但從這數天的交易情况來看，這個情况並沒有出現，因此，有投資A股的讀者可以暫時放下心頭大石！但願科創板的出現可以孕育更多成功的科創公司。

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[何國良 基金看世界]