經濟
周顯 投資二三事

投資策略

下一篇 上一篇

周顯：機構大包圍沽空垃圾股

【明報專訊】日前碰到一名很久沒見的老朋友，他還在念大學時，我們已認識了。那時我還初出道，未做股票，由於我們都是邱福龍的好朋友，因而也變成了很熟的朋友。

他畢業後，跟了一名姓「蕭」的富二代當私人助理，學識了炒股票，後來便成為了股票經紀，專門幫莊家打嘢。

我們約了吃午飯摸底，他說現在幫一名SCP（strong country people）打緊一隻百幾億元市值的股票。我問有商機嗎，他說不會了，因為有沽空機構已經沽空了3000萬元，如果炒上去，對方就會加碼再沽，大家鬥錢多，就好大鑊了。

我說，不上不落，沽空機構會蝕息㗎喎！

他說，這些沽空機構，凡是有百幾億元市值的垃圾股，都會種上三幾千萬的沽空，一年總有幾次大跌市，只要跌番十零個巴仙，它就執幾百萬，好過撳機呀！

最絕的是，當股價跌了下去，它還恐怕老闆死皮活賴，不頂股價了，平倉之後，還會幫老闆把股價打番上去……如是者，才可以長搵長有，製造共生環境。

聽了這番話，我方知道，自己對財技的知識還很低，所以才要常常和行家吹水，活到老，學到老呀！

廣告一則：本來預備今年偷懶不出書了，誰知先是出了兩本關於男女關係的書，又快將推出一本講這一個多月來發生的政治事件的新作，不過是和朋友Henryporter合著的。我從來沒有和人合著過，這次是為了強迫朋友快點出第一本個人著作，努力寫了三個星期，才完成作品，誰知寫得太多內容，有幾萬字關於《逃犯條例》的詳細解說，只有留待下一本書《基本法密碼》才列入了。

[周顯 投資二三事]

上 / 下一篇新聞

積極迎貿戰 港玩具商變陣保收入 怡高安迪：找後備供應商治標 拓更多市場治本
積極迎貿戰 港玩具商變陣保收入 怡高安迪：找後備供應商治標 拓更多市場治本
玩具配件多 廠商難搬離內地
玩具配件多 廠商難搬離內地
供應鏈格局變 貿發局料本港出口難回升
供應鏈格局變 貿發局料本港出口難回升
高盛：港政治風波對經濟基本面影響有限
高盛：港政治風波對經濟基本面影響有限
美重回寬鬆貨幣政策 中國金融將更開放
美重回寬鬆貨幣政策 中國金融將更開放
學者股神梁劍平：無懼社會動盪 堅定持有煤氣領展
學者股神梁劍平：無懼社會動盪 堅定持有煤氣領展
往績回顧：方偉昌看好招行 上周升1.38%
往績回顧：方偉昌看好招行 上周升1.38%
天達John Stopford：環球放水 增長型投資勝防守型
天達John Stopford：環球放水 增長型投資勝防守型
郭炳湘子郭基俊掌新地酒店業務 海匯酒店引凱悅品牌 策劃新形象突圍
郭炳湘子郭基俊掌新地酒店業務 海匯酒店引凱悅品牌 策劃新形象突圍
凱悅尚萃定位現代精品酒店 房價較高
凱悅尚萃定位現代精品酒店 房價較高
澳門賢盟開發遊戲平台 攻克最難認證市場
澳門賢盟開發遊戲平台 攻克最難認證市場
平台可用作實時監控 物流業適用
平台可用作實時監控 物流業適用
陳茂波：港經濟內憂外患 籲市民行動前「諗一諗」
陳茂波：港經濟內憂外患 籲市民行動前「諗一諗」
錦州行傳流動性緊張 工行信達等接股
錦州行傳流動性緊張 工行信達等接股
新城逾27億售8地產項目
新城逾27億售8地產項目
張兆聰：美股獨步全球 繼續加倉
張兆聰：美股獨步全球 繼續加倉
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：抗逆力強 工行Call 19056
金子：抗逆力強 工行Call 19056
張兆聰：長實受惠資金換馬
張兆聰：長實受惠資金換馬
蔡金強：本地股寒冬將至
蔡金強：本地股寒冬將至
保險功用隨社會轉變
保險功用隨社會轉變
楊書健：中環租金貴得有原因
楊書健：中環租金貴得有原因
李聲揚：啟德地呎價 預示地產股難有運行
李聲揚：啟德地呎價 預示地產股難有運行
謝偉銓：私人項目審批繁複 宜加快落實精簡過程
謝偉銓：私人項目審批繁複 宜加快落實精簡過程
沈永年：珠海，下一個深圳！
沈永年：珠海，下一個深圳！
黃德几：海爾電器跌勢有望喘穩
黃德几：海爾電器跌勢有望喘穩
陳政生：金邊獨家開賭 金界具優勢
陳政生：金邊獨家開賭 金界具優勢
許繹彬：不確定因素增 港股暫宜觀望
許繹彬：不確定因素增 港股暫宜觀望
央行增黃金儲備 全球持續低息 道富：今次金價升浪更健康
央行增黃金儲備 全球持續低息 道富：今次金價升浪更健康
陳增濤：Meursault最大一級園Charmes
陳增濤：Meursault最大一級園Charmes
謝紹榮：美國減息事在必行？
謝紹榮：美國減息事在必行？
龍彩霞：界內證跟窩輪大不同
龍彩霞：界內證跟窩輪大不同
高志堅：三大不明朗因素將揭盅
高志堅：三大不明朗因素將揭盅
林少陽：建行料成北水追落後目標
林少陽：建行料成北水追落後目標
技術取勝：創科處上升軌之上
技術取勝：創科處上升軌之上
潘迪藍：亞洲新興市減息未必刺激經濟
潘迪藍：亞洲新興市減息未必刺激經濟
蘇沛豐：三一國際驚喜未完趁機吸
蘇沛豐：三一國際驚喜未完趁機吸
李順威：減息被消化 股市上升空間減少
李順威：減息被消化 股市上升空間減少
劉思明：科技消費強勢 本地概念超賣
劉思明：科技消費強勢 本地概念超賣
何啟聰：高位續回軟 友邦Call 18879
何啟聰：高位續回軟 友邦Call 18879
瑞銀亞洲：騰訊挑戰380元 留意購17244
瑞銀亞洲：騰訊挑戰380元 留意購17244
摩根大通亞洲：新推恒指界內證 上下差距1萬點
摩根大通亞洲：新推恒指界內證 上下差距1萬點
何國良：科創板未為A股帶來壓力
何國良：科創板未為A股帶來壓力
張佩儀：外匯兌換差異大 旅遊要留神
張佩儀：外匯兌換差異大 旅遊要留神
王弼：特首應「虛君化」化解危機
王弼：特首應「虛君化」化解危機
曾淵滄：中美談判不妨樂觀一點
曾淵滄：中美談判不妨樂觀一點
湯文亮：過去3至4年供應沒9.3萬伙
湯文亮：過去3至4年供應沒9.3萬伙
陳永傑：同是實物 物業勝黃金
陳永傑：同是實物 物業勝黃金
廖偉強：怨氣來自恐懼
廖偉強：怨氣來自恐懼
布少明：放寬按保助市民上車
布少明：放寬按保助市民上車
李志成：需求持續 樓價有力再上
李志成：需求持續 樓價有力再上
郭思治．推介股份：瑞聲科技（2018）
郭思治．推介股份：瑞聲科技（2018）
歐宸銘．推介股份：匯付天下（1806）
歐宸銘．推介股份：匯付天下（1806）
李嘉廉．推介股份：FI二南方恒指（7500）
李嘉廉．推介股份：FI二南方恒指（7500）
涂國彬．推介股份：置富產業（0778）
涂國彬．推介股份：置富產業（0778）
盧楚仁：一文看透歐洲十大隱憂
盧楚仁：一文看透歐洲十大隱憂
龐寶林：外資加碼湧中國債
龐寶林：外資加碼湧中國債
7月新盤售1320伙 按月跌16% 分析：社會不穩對一手銷情影響不大
7月新盤售1320伙 按月跌16% 分析：社會不穩對一手銷情影響不大
新地長實擬推盤 掀西九龍新盤戰
新地長實擬推盤 掀西九龍新盤戰
十大屋苑周末1成交 9個半月新低
十大屋苑周末1成交 9個半月新低
嘉湖車位月租2800元 個別回報見7厘
嘉湖車位月租2800元 個別回報見7厘
7月物業登記料6300宗 按月持平
7月物業登記料6300宗 按月持平
戴德梁行：內地商業地產次季成交額跌兩成
戴德梁行：內地商業地產次季成交額跌兩成
瑧頤 元朗精品新盤
瑧頤 元朗精品新盤
蝶翠峰呎價企穩1.2萬
蝶翠峰呎價企穩1.2萬
高息定存 銀債退款出路
高息定存 銀債退款出路