周顯：機構大包圍沽空垃圾股

他畢業後，跟了一名姓「蕭」的富二代當私人助理，學識了炒股票，後來便成為了股票經紀，專門幫莊家打嘢。

我們約了吃午飯摸底，他說現在幫一名SCP（strong country people）打緊一隻百幾億元市值的股票。我問有商機嗎，他說不會了，因為有沽空機構已經沽空了3000萬元，如果炒上去，對方就會加碼再沽，大家鬥錢多，就好大鑊了。

我說，不上不落，沽空機構會蝕息㗎喎！

他說，這些沽空機構，凡是有百幾億元市值的垃圾股，都會種上三幾千萬的沽空，一年總有幾次大跌市，只要跌番十零個巴仙，它就執幾百萬，好過撳機呀！

最絕的是，當股價跌了下去，它還恐怕老闆死皮活賴，不頂股價了，平倉之後，還會幫老闆把股價打番上去……如是者，才可以長搵長有，製造共生環境。

聽了這番話，我方知道，自己對財技的知識還很低，所以才要常常和行家吹水，活到老，學到老呀！

廣告一則：本來預備今年偷懶不出書了，誰知先是出了兩本關於男女關係的書，又快將推出一本講這一個多月來發生的政治事件的新作，不過是和朋友Henryporter合著的。我從來沒有和人合著過，這次是為了強迫朋友快點出第一本個人著作，努力寫了三個星期，才完成作品，誰知寫得太多內容，有幾萬字關於《逃犯條例》的詳細解說，只有留待下一本書《基本法密碼》才列入了。

[周顯 投資二三事]