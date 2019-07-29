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盧楚仁：一文看透歐洲十大隱憂

【明報專訊】上星期五美國公布第二季GDP按季增2.1%，比起預期1.8%為好，其他的GDP平減指數、個人消費支出及實際個人消費支出均十分亮麗，但基於聯儲局為了所謂防範於未然，估計亦會一如市場預期減息0.25厘。基於經濟數據保持強勁增長，相信今次聯儲局減息可能是單一事件，未必是減息周期的開始。相反，歐洲大陸的政經形勢就不容樂觀，上星期歐洲央行議息會議後，行長德拉吉亦放鴿，表示未來會採取寬鬆貨幣政策，估計對歐元有一定下行壓力。

除此之外，歐洲的問題其實多不勝數，今日就讓各位一文看透歐洲的政經問題：

脫歐談判各不相讓

第一，當然是英國脫歐問題，如今約翰遜已當上首相，並三番四次強烈表示一定會在10月31日脫離歐盟；另一邊廂，歐盟亦同樣三番四次表明，沒有討論新協議的空間，估計在雙方各不相讓之下，大大增加了硬脫歐的風險。

第二，相信當英國脫歐之後，蘇格蘭便會乘勢而起，再次推行獨立公投，從而讓蘇格蘭以獨立國家身分留在歐盟，到時候定必令英國政局風雲再起。

第三，現在英國和伊朗因油輪被扣押事件而緊張關係升級，無疑對英國的亂局雪上加霜。

意財政赤字預算遭歐盟強烈反對

第四，土耳其總統埃爾多安早前炒掉央行行長，最近亦抱怨央行沒有大幅減息，隨後土耳其央行宣布大幅減息4.25厘至19.75厘。雖然未有對土耳其里拉造成即時大跌，但在埃爾多安的胡亂指揮之下，不排除土耳其里拉在下半年仍有大跌危機。

第五，法國黃背心運動持續不斷，已造成經濟上極大影響，更重創旅遊業和零售等行業。當地調查委員會公布，這段示威期間，對受影響的商戶營業損失為20億歐元，不單止影響經濟，如總統馬克龍未來處理不當的話，加上他民望極低，最壞的情況可能會提早下台。

第六，意大利政府因國內經濟疲弱，希望提高財政赤字預算，但遭歐盟強烈反對，事件亦呈現膠着狀態。

第七，說起意大利，就不能不提及沒完沒了的歐洲難民問題。歐洲各國政府為了應對難民問題，加大了政府支出，令赤字惡化。

猶如當年日本泡沫爆破

第八，在難民問題的困擾下，導致歐洲多國的右翼勢力進一步抬頭，歐洲議會選舉結果已全面反映這情況。

第九，德國最近公布的經濟數據沒有最差，只有更差，更令人擔心德國經濟已進一步墮入技術衰退。

第十，若中美貿易談判取得進展的話，不排除美國總統特朗普會將戰線轉移到歐洲，向歐洲徵收汽車關稅。

正因上述種種問題的困擾，估計將會接任歐洲央行行長的拉加德會更進取，利用寬鬆貨幣政策來刺激經濟。其實屈指一算，由歐債危機甚至金融海嘯出事至今，歐洲經濟已經衰足十年，根本和當年日本經濟泡沫爆破不遑多讓，現在歐洲已經進入一個死亡螺旋，相信未來對歐元和英鎊起着負面影響，情况實在令人擔心。

資深外匯及商品獨立分析師

[盧楚仁 金匯商情]

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