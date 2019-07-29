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龐寶林：外資加碼湧中國債

【明報專訊】中國內地第二季度實際GDP按年增速從一季度的6.4%下降至6.2%，為27年來最低增速。但6月經濟增長回升，工業增加值增速按年上升至6.3%，零售銷售也大過預期大幅上升至9.8%。6月的基本面數據明顯好於預期，基於短期內減稅等積極政策的影響，有助於抵消部分外部因素產生的負面影響。

受豬肉與鮮果價格的支持，內地6月實際居民消費價格指數符合預期。自7月15日以來，人行累計投放1.2萬億元，流動性的密集釋放使得市場對人行作進一步寬鬆的預期增強，進入第三個季度以來，內地經濟基本面對債券的支撐增強，需關注本月底政治局會議對經濟運行的預期和可能出現的調整。

歐9月或減息 左右債市

歐元區經濟今年上半年表現依舊低迷，根據歐盟統計局數據顯示歐元區6月CPI仍低於歐洲央行的目標，7月歐元區投資者信心指數為-5.8，大幅低於預期值，為5年來最低水平。此外，歐元區綜合PMI見3個月新低，製造業表現為7年最差。英國脫歐進展仍是影響歐盟經濟的重要因素，英國新首相約翰遜上台及大規模改組內閣，增加了英國無協議退歐的機會。歐洲央行本周會議決定維持利率不變，預計將保持現有利率水平或更低水平至少到明年上半年，利率決議公布後，法國10年期國債收益率暴跌43.19%，至歷史最低的-0.163厘；德國10年期國債收益率同樣暴跌8.97%且刷新紀錄低位。但歐洲央行也暗示將在9月減息，並可能重啟龐大買債計劃，需關注9月的政策對歐洲債市的影響。

全球央行量寬 支撐亞債表現

本月底美國聯儲局議息會議將宣布是否減息，市場預計聯儲局大概率將宣布減息0.25厘，通常來說，減息會使美元走弱，利好新興市場。雖然市場已經基本消化了本月底減息的利好消息，但中國國債與美國國債利差仍逐漸擴大至110個基點以上，海外資金或進一步流向中國的債券市場，加之隨着國際債券指數將中國債券納入，中國債券的吸引力也隨之加強。聯儲局持續的向市場注入流動性，以及全球央行的寬鬆貨幣政策使得投資者對收益率的需求，將繼續支撐亞洲債券的表現。

此外，隨着全球經濟增速放緩，資本支出也逐漸放緩或許使得市場投資級別債券供應也將減少。除了亞洲市場債券之外，更廣泛的新興市場債券均將受益於本月底聯儲局的減息。

新興市場債將受惠美減息

美國長短期國債收益率倒掛現象在持續了兩個多月後幅度在近期顯著收窄，為美國資本市場帶來了一絲利好的消息，但並不意味着衰退風險已經解除，美國國債收益率曲線能夠恢復到正常狀態，有賴於聯儲局盡快減息，所以需關注本月末聯儲局真的減息後，美國國債收益率曲線的的變化。

（本文意見只供參考，東驥基金及東驥基金管理的基金組合，有可能持有文中提及的基金）

東驥基金管理董事總經理

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