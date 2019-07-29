摩根大通亞洲：新推恒指界內證 上下差距1萬點

如上周五新上市的兩隻恒指界內證，特點是上下限價距離達1萬點，而且能助投資者部署不同市况。若投資者認為後市有大幅調整的風險， 可留意恒指界47111，因其上下限區間為10000點至20000點，以上日收市價0.295元計，最大虧損為0.045元，如到期時恒指結算價處於界內，最大利潤約0.7元，潛在回報率近2.4倍。相反，如投資者認為未來半年，港股有機會突破去年1月初高位，則可留意恒指界47112，上下限區間介乎34000點至44000點，潛在回報率同樣超過2倍。

（界內證的潛在回報率以2019年7月26日收市價及到期時產品屬界內計算）

〔本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人及擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。筆者並未持有上述證券。投資者須自行評估風險並諮詢專業意見。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失部份或所有投資。請於jpmwarrants.com.hk/disclaimer詳閱完整的免責聲明。〕

[摩根大通亞洲 上市衍生產品銷售部]