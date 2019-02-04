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瑞銀亞洲：騰訊挑戰380元 留意購17244

【明報專訊】騰訊控股（0700）將預計於8月14日公布中期業績 ，有大行發表報告看好其業績表現，刺激股價，上周五上試376元，現時騰訊的股價已重上所有主要移動平均線之上。不過由於近日騰訊升勢甚急，較熱門的認購證或已變得非常貼價或價內；看好可留意價外的選擇，如騰訊認購17244，行使價412.08元，2019年9月到期，有效槓桿約18倍；如看淡可留意騰訊控股認沽17558，行使價349.8元，2019年9月到期，有效槓桿約13倍。

另外，友邦保險（1299）股價近日持續下跌，現位於10天線約86.3港元位置。上周的首4個交易日內，友邦認購證累計約有1409萬港元資金淨流入，反映股價下跌時投資者為友邦投下信心一票。如看好可留意友邦保險認購18299，行使價93.88元，2019年11月到期，有效槓桿約10倍。如看淡可留意友邦保險認沽16803，行使價73.83元，2019年9月到期，有效槓桿約15倍。

〔本產品並無抵押品。 如發行人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或游說。瑞銀為結構性產品的發行商，瑞銀及其集團成員、其聯屬公司及董事及僱員可能持有本資料所述證券之權益（作為主事人或其他）。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。© UBS 2017 。版權所有。〕

[瑞銀亞洲 股票衍生產品銷售部]

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