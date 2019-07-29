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劉思明：科技消費強勢 本地概念超賣

【明報專訊】恒指上周回軟，但仍處於近1個月上落區間；短線寬度轉弱，個別行業沽壓較大，成交持續低迷，整體尚未能走出困局，而科技、消費股少數保持強勢主題。

恒指周初跌至28303點反彈，升上28764點回試低位，收報28397點，跌367點或1.28%；國指跌0.52%。大市日均成交662億元，低於60天平均兩成。據《明報》港股數據庫，周五升跌比率19比81，跌逾3%佔下跌股份不足一成；上周一大市大規模下跌後回升，周五大跌市再現，與指數走勢相似。全周計，升跌比29比71，普遍下跌。

短線轉弱 無損中線向好趨勢

不過，要留意趨勢寬度，短線寬度轉弱，恒指國指成分股高於10天線、20天線比例上周五跌至約四成；特別高於20天線比，月初跌至約五成水平反彈，之後高位低位下移，意味愈來愈多股份失守20天線，反彈則愈來愈少股份可以重上20天線，轉淡力度增大。不過，目前仍有六成股份高於50天線，高於50天線比守住四成低位，高於五成水平處於強勢位罝。短線轉弱尚未破壞中線向好趨勢，但短線宜盡快轉強，否則中線亦堪虞。

本報數據庫追蹤的30個行業，上周有七成多下跌，整體有三分一跌約2%以上，跑輸恒指國指，不少行業沽壓大。中資電力股跌超過半成，電力設備沽壓尤大。其次電訊及媒體跌4%，中資電訊股中移動（0941）、聯通（0762）、中電信（0728）跌約半成，創年內或多年低位，除了看淡上半年業績，似乎反映市場對5G投資加快或力度加大的憂慮，反過來看，電訊設備及科技股看俏。

中美談判重啟 科技強勢港資超賣

事實上，中美貿易談判重啟，科技器材行業強勢，繼前周升逾2%後，上周再升逾3%，為一眾行業之冠。不過，科技股並非全面向好，行業上周上升股份不足七成，升勢集中通訊設備、電子產品部件及半導體股，近期提到強勢的有ASM太平洋（0522）、中興通訊（0763）、舜宇（2382），上周五有回吐，可趁調整吸納。

至於另一具5G股概念的中國鐵塔（0788），近兩周卻未見炒風，表現偏軟，主要6月的反彈強勁，早已差不多收復失地，逼近上市高位後調整，料於2元有支持。短線可以設低收1.9元止蝕。此外，零售及教育、紡織及服飾行業升近2%向好，但各只有約一半股份上升。

本地概念股沽壓增，地產、房託基金、本地零售服務上周跌3%至4%，本地金融跌逾2%，跌幅居前；部分如會德豐（0020）、冠君（2778）、香港中旅（0308）、光控（0165）呈超賣。當然，博超賣難度高，要量力而為，且嚴守止蝕。

[劉思明 數據尋寶]

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