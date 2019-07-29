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張兆聰：長實受惠資金換馬

【明報專訊】上周全球股市普遍上升1%，但港股獨憔悴逆勢跌近1.3%，主因當然是政局惡化，特別是元朗無差別襲擊市民事件後，投資者一來完全無法理解為何會發生，二來「警黑合作、警察拒絕保護市民」的相片影片多如繁星在社交媒體流傳，增加了市民對人身安全和財產保障的疑慮，就好像進入了戰爭狀態一樣。本地地產股自然首當其衝，收租股也受壓，領展（0823）為首的房託也見沽壓。執筆時「光復元朗」行動尚未開始，若再有流血事件，料港股沽壓會加劇。只是悲觀假設已反映在股價上，再跌的話，港資股具值博率。

在元朗襲擊事件前，特區政府的策略就是拖，遊行、示威、警察驅散、譴責，然後又再重複。政府既不回應市民訴求，也不提出任何解決辦法，就好像佔中時，等待示威者疲累、暑假完結後便一切結束。事實上，示威人數也有少許減少趨勢，市民總不可能每周活動都是示威遊行，生理上和心理上都會疲累。但政府不作為之下令事件不斷升級，元朗襲擊事件更成為國際焦點，多國都發出旅遊警示，一時間香港變成了一個「恐襲高危」地方。

股價已反映 港資股值博

在本土層面，元朗襲擊事件基本上令所有市民都有強烈反應，由紀律部隊人員、行政主任（EO）、甚至政務主任（AO）都紛紛表達強烈不滿，港鐵（0066）車長亦要求澄清當日元朗站處理手法由高層決定，否則會有包括罷駛在內的行動。相對於2014年本港民意仍非一面倒，現在特區政府可說是四面楚歌。若下一階段就是罷工甚至罷市，對股市衝擊會相當大。

悲觀情緒籠罩着港資股，股價也跌至5月低位，部分甚至向下突破。但試想想，為何中央6月份願意作出政治讓步，允許送中條例暫緩？主因就是上海仍無法取代香港，相信這也是路透社報道解放軍駐港司令員在612事件後，主動向美國軍方高層表達無意干涉的原因。當然，日前的遊行示威衝擊中聯辦，或會令中央取態有變。但中聯辦出現輕微受損可以快速修復、清理，毁了香港就不會有回頭的可能，在中美貿易戰仍未解決之際，香港的重要性就更加大。筆者相信，只要解放軍不出動，港資股的沽壓就只會是階段性的。

不滿元朗恐襲 悲觀籠罩港股

一個有趣的現象是，有一隻港資股上周逆市上升，而且更升了近3%，該股就是長實（1113）。集團業務仍以本港地產收租為主，2018年度物業銷售入帳金額料超過500億元，較上一年的348億元增長達45%。美銀美林估計，集團今年上半年合約銷售為35億元，而兩個項目波老道及長沙灣愛海頌會於下半年開售；內地業務上半年合約銷售為86億元人民幣，但市傳出售的上海西北部普陀區「高．尚領域」將有助推動數字。

集團有比較多的可持續收益，例如酒店去年錄得19.24億元、投資物業租金收入達69.3億元、基建及實用資產為40.34億元、飛機租賃為12.76億元。美銀美林估計，集團上半年核心盈利為90.32億元，或每股2.44元，反映中港兩地的物業發展利潤都十分良好，租金收入方面大致持平，預期中期息為0.51元，按年升9%。值得一提，長實重組上市後每年派息都增加，由2015年度的每股1.4元，到2018年升至1.9元。

長實上周強勢向好，其中一個原因可能是資金換馬。對於看好本港地產市道，但又擔心香港前景的基金經理，沽出純港資的新地（0016）、恒地（0012）等，換入業務多元化、不斷往海外併購的長實，會是一個可行的操作。

[張兆聰 還看今朝]

相關字詞﹕長實 反修例風暴 旅遊警示 元朗襲擊

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