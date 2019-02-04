金子：抗逆力強 工行Call 19056

截至7月25日，恒指好倉單日有超過2700萬元淨流入，淡倉則逾988萬元流入。個股方面，最多資金留意騰訊淡倉，平保則緊接其後。

本周期指結算，投資者宜留意整體波幅變化，上周恒指波幅指數升近3點，由15.18%升至17.96%，對窩輪來說較為利好。至於牛熊證部署方面，可參考6月中以來28000至29000點的波幅區間，該區域以上收回的熊證及以下的牛證，待突破方考慮調整策略。若認為市况仍牛皮一段時間，可留意新上市的界內證。

野村發表研究報告指，宏觀經濟環境轉差下，相信撥備緩衝空間較多以及資本雄厚的大型內銀，其中給予工行目標價為7.21元，給予買入評級。技術上，上周五工行股價在10天線及20天線之下，故可貼近在50天線及250天線5.4元吸納，對內銀前景仍看好，可留意其購證（19056）。

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