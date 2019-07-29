蘇沛豐：三一國際驚喜未完趁機吸

展望7月份的數據，估計有繼續轉弱的趨勢，尤其是零售。6月社會消費品零售總額按年增長9.8%，較5月增速加快，但主要受汽車消費大升15.1%帶動，其原因是新排放標準切換和新能源補貼過渡期於6月26日結束，透支了汽車需求，7月份恐無以為繼。

既然消費增速料回落，中美談判又非短期內可解決，估計中國政府唯有再靠財政刺激穩增長。今年的民間固定資產投資放緩，靠政府或國企投資支撐，預料下半年情况持續。

臨近中期業績期，看好業績強勁兼受惠穩增長政策的三一國際（0631）。三一主要生產煤炭機械、礦用車及大型港口機械，出口業務約佔收入兩成，其中美國市場佔總收入不足2%，幾乎不受中美貿易戰影響。公司已於7月10日發盈喜，表示上半年純利按年「大幅增長」，原因包括煤機設備更新替換需求持續釋放、大型港機收入大增、國際市場拓展成效顯著、積極控制成本等。既已發盈喜，股價充分反映未呢？由於盈喜沒提及增幅，我們估計上半年增長逾50%（已公布第一季增長61%），全年增長44%，相信正式公布中期業績時，仍會為投資者帶來驚喜。今年預測市盈率僅約9倍。

上周股價回落，消化了超買壓力，可趁機吸納，業績前後上望3.66元。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

招銀國際研究部策略師

[蘇沛豐 焦點股]