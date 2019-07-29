林少陽：建行料成北水追落後目標

細拆整周港股表現，逾半跌幅集中於周五，不排除是部分資金為周六元朗的可能衝突，預先做定防風措施所致。除非周六最終有重大事故發生，否則，本欄本周的的策略，還是逢低做好，博即將公布的2019年中期業績，表現或沒有市場原先預期那麼差，在市場游資過剩之下，資金重新入市，推高下半年餘下時間的大市表現。

本欄傾向看好後市，部分原因是作為避險工具的電訊、公用及房託等股份，最近股價都表現弱勢，而作為中國股票基金進攻箭頭的騰訊（0700）、招行（3968）及平保（2318），近期表現全面強勢，反映資金的部署，在最近公眾信心轉弱的時候，不單沒有選擇避險，反而是在加啤打（beta）。

市底非弱勢 博公布業績股

雖說資金的部署，似乎是傾向逢低做好，多於逢高減持，資金明顯是有選擇性的。避險資金離開收息股，可能是預計美國本周的減息幅度（本欄傾向相信是減0.25厘）未必如市場預期（部分市場人士估可能減0.5厘），何况屆時即使真減0.5厘，市場亦可能在好消息獲證實下，引發進一步的獲利回吐，此其一。

其次，如今港人消費及投資意欲那麼低，港交所（0388）及本港零售商，恐怕短期之內都無運行。基於個人對後市看法，加上港交所的股價，亦顯得異乎尋常地強勢，做淡港交所，並不是一個很好的主意，但自己就會暫時迴避這隻股份。

最後一個不看好的行業，是陷入全球不景氣的汽車行業。雖則，整個行業股價已經異常低殘，但便宜並不是買入的充分理由。

那麼，是什麼可以推高指數表現呢？估計應該離不開騰訊、平保及招行，尤其是騰訊，目前市場對中期業績的期望值很低，騰訊發布優於預期的中期業績，一點也不出奇。上半年國內的保費收入持續強勁，加上A股強勢，保險股上半年業績，普遍表現應該不錯。招行及平保最大的問題，在於年初至今已累計升了很多，很多長期看好的投資者，早已買定離手，投資者要小心業績見光死。平保將於8月15日公布中期業績；招行次季業績已出了初步數據，市場周四亦已見正面反應，8月23日業績正式公布前仍可能維持強勢。

騰訊招行平保表現仍強勢

很多投資者暗忖，公眾投資者情緒如此低落，港股竟然跌不落，究竟是誰在買？有留意南北水流向的都知，南向資金已連續11周錄得淨流入。上周為國內科創板二手市場開板第一星期，市場預期的分流作用，對大市沒有多大負面反應，但整體交投仍然偏弱，反映A股在此水平沒有泡沫。讀者亦不妨留意，A股銀行股表現遠較港股強勢。過往，A股投資者比境外投資者更不願意買內銀股（原因你懂的），如今，建行H股（0939）較A股折讓，已升至接近十年新高。除非A股急挫，否則下半年建行有很大機會，成為南向資金追落後的對象。

（筆者客戶持有騰訊、招行、平保及建行股份或相關衍生工具）

以立投資董事總經理 Vincent@vlasset.com

[林少陽 細味投資]