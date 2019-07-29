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龍彩霞 投資超限戰

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龍彩霞：界內證跟窩輪大不同

【明報專訊】足球常聽到「界外球」，近期投資市場亦新推出了「界內證」，截至7月26日，市場上有達109隻界內證，而其中46隻界內證掛鈎恒指，個股則以掛鈎騰訊（0700）的最多，有19隻，其他則較為平均。牛熊證在2006年6月推出，界內證相隔了13年才面世。牛熊證經過超過10年教育，才能與傳統認股證並駕齊驅。市場相信界內證也要多些教育投資者，數據顯示上周五界內證成交額約為227萬元，與牛熊證及窩輪均超過60億元成交相比還有一段距離。

界內證玩法是設有兩個行使價，分別為上限和下限價，不會強制收回，當有關資產價格愈接近區間內的中心價，界內證價格愈高。以騰訊為例，假設上限和下限價定於435元和355元，年期6個月，當股價愈近中間的395元，則界內證價格愈高。一般而言，在上限或下限的邊界可較低位買入，則所得潛在回報最高，但風險亦會較大。

界內證與窩輪和牛證熊另一不同之處，在於如相關資產價格處於價內，時間值會每天增加而非損耗，如處於界外則每天減少。假設騰訊還在上述區間上落，愈接近結算日，界內證價格會愈高。若在區間內引伸波幅愈大，意味資產價格愈易跌出區間，因此界內證價格會下跌。

倘年期短區間窄 較合進取投資者

到了結算日，界內證只會出現兩種結果，如屆時有關資產價格處於界內或壓界，也會獲每股定額1元，若處於界外則獲定額0.25元。故投資者入市前，已可計算到預期回報率，以及潛在虧損。惟有一點要留意的是，到期結算價格，是根據到期前5天相關資產的平均價格計算，而非到期當日價。

法興環球股票產品部策略師蔡秀虹表示，投資者選擇市場上不同界內證，有多點需要留意：首先是要確定對有關資產未來走勢的預期，如估計其後股價橫行，則可選資產價格已處於區間內的界內證，賺取時間值；第二是按照自己的風險承受能力，留意到期日和價格區間，年期較短、區間較窄的界內證，會較適合進取投資者；最後，就是要直接比較界內證價格，價格愈低自然愈好，以及要比較各發行人的買賣差價和流通量等。

不過，界內證的特性與窩輪或牛熊證有極大分別。以往投資窩輪或牛熊證先要對相關資產有升或跌的預期，從而透過輪證的槓桿獲取投資回報；界內證則依賴相關資產的價格於到期日結算時，會否停留在上市時已經訂立的上下限價範圍之內。所以，即使市場已有窩輪及牛熊證，也推出界內證，其最大賣點是適合牛皮市。

[龍彩霞 投資超限戰]

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