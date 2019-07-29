謝紹榮：美國減息事在必行？

除了香港政局外，近期市場焦點集中於本周美國聯儲局議息。雖然根據美國經濟數據，如非農就業人口，聯儲局並無減息迫切性，但自美國總統特朗普不斷抨擊聯儲局利率政策後，市場大多預期聯儲局本月減息事在必行。

倘只減息一次 美股恐大調整

不過，不少投資者似乎忽略了一點，聯儲局對於減息態度究竟是「一次性」還是「周期性」呢？特別是現時美股位高勢危，如美國並非進入減息周期，而只是一次減息措施，恐怕市場或會出現較大幅度調整，皆因金融市場只炒作「預期」，而非已實現消息。

相對美國，其實歐洲多國更渴望歐洲央行推行寬鬆貨幣政策，可惜事與願違，歐洲央行管治委員會於上周四會議中，議決維持利率不變。有趣的是，行長德拉吉於會後傳遞之信息，卻又夾雜了不一致言論，可算是「鷹鴿難辨」，令市場難以猜度未來歐洲央行貨幣政策方向。

人家講外語，我們聽不懂箇中暗示，其實也沒什麼大不了，絕不會感到羞家。最令筆者詫異的是，香港那些所謂達官貴人，居然連中國成語和詩句也胡亂使用，這才算丟臉。筆者早前還以為「壽終正寢」已是錯誤使用成語之範例，誰知一山還有一山高，有人「丁蟹」上身，拋出一句「人間正道是滄桑」，我猜他連「劊子手」和「革命家」也分不清，又抑或暗示他想「搞解放」？

由此可見，人家央行行長說話似是而非，極其量也只是令一眾投資者猜猜啞謎，怎樣也比「亂拋書包，教壞細路」好。

跨國保險集團 前亞洲區投資管理總監

《食腦本食過世》作者

[謝紹榮 老海鮮周記]